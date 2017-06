Dit is de opmerkelijke zakenman die De Boer 'vrij spel' geeft

Zolang Frank de Boer kan verantwoorden waarom een speler gehaald moet worden, lijkt clubeigenaar Steve Parish klaar te staan met een zak geld om aan de wensen van zijn nieuwe trainer te voldoen. Parish is een man die snel resultaat wil zien van zijn investeringen. Op die manier is hij hard op weg om van Crystal Palace een structurele Premier League-speler maken.

Het is een bevlogen mannetje, die Steve Parish. De zakenman stort zich nergens in als hij er niet volledig voor kan gaan. Zo zegde hij deze week nog de tv-opnames van zakenprogramma Dragons Den op het laatste moment af, omdat hij verwachtte niet genoeg tijd te hebben voor de upcoming ondernemers.

Het is ook terug te zien in zijn clubbeleid. Een miljoenenaankoop moet van directe toegevoegde waarde zijn, zoals ook de trainer. Die moet van goeden huize komen en volledig voor het succes van de club gaan. Als er niet wordt gepresteerd, is Parish onverbiddelijk. En als een trainer een gebrek aan visie toont, is hij er nóg sneller klaar mee.

Die mentaliteit, daar moet je van houden. Crystal Palace deed het de afgelopen jaren naar behoren in de Premier League, maar wisselde ondertussen wel om de haverklap van coach. Dat gebeurde telkens om variërende redenen.

Opmerkelijke rentree

Parish nam in 2010 het roer mede over bij Crystal Palace. De nu 51-jarige Londenaar behoedde de club met een aantal andere investeerders voor een financiële ondergang door de touwtjes strak in handen te nemen. Met een aantal investeringen maakte Palace al in 2013 een opmerkelijke rentree op het hoogste Engelse niveau.

De coach die de Londenaren naar het hoogste niveau leidde, Ian Holloway, kreeg in het seizoen erop al na acht wedstrijden de zak. Crystal Palace stond toen negentiende in de Premier League. Parish wilde voorkomen dat de club in een negatieve spiraal zou belanden. Hij stelde met Tony Pulis een opvolger aan die het tij wist te keren.

Oneens

En toch, het seizoen erop stond er alweer een nieuwe coach voor de groep. De berichtgeving destijds was dat Parish het te vaak oneens was met de versterkingen die Pulis wilde halen. Alleen Fraizer Campbell kwam naar Palace onder het bewind van Pulis. Twee dagen voor het begin van het seizoen beëindigden de twee hun samenwerking.

De opvolger van Pulis, Neil Warnock hield het vier maanden vol. Alan Pardew werd op zijn beurt na een jaar opgevolgd door Sam Allardyce. Laatstgenoemde hield het deze zomer na een halfjarig dienstverband voor gezien; tijd voor Frank de Boer.

Parish zei tijdens de presentatie van De Boer dat de coach, 'zoals altijd', vrij spel krijgt om spelers binnen te halen. De preses was onder de indruk geweest van wat de Nederlander allemaal al wist over de club. De Boer kan alvast op één ding rekenen: hij moet op zijn strepen staan om Parish aan te kunnen.