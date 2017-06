Waar in de Premier League gaat de eerste kop rollen?

Britten wedden op alles. Dat Elvis Presley nog eens levend gevonden wordt, dat Queen Elizabeth aftreedt om Strictly Come Dancing te presenteren of op welk woord het nieuwe prinsesje als eerste spreekt. Maar ook op normalere dingen, zoals het kampioenschap van Leicester City of de verkiezing van Donald Trump.

De vraag welke trainer in een nieuw seizoen als eerste ontslag krijgt is ook een populaire. Nu met de overstap van Frank de Boer naar Crystal Palace alle twintig oefenmeestersstoelen bezet zijn, kan het speculeren over het eerste ontslag in volle glorie beginnen. Wie is er volgens de wedkantoren de grootste kanshebber om als eerste buiten te vliegen?

Dat is Slaven Bilic van West Ham United. De Kroaat heeft in Oost-Londen aan populariteit ingeboet nadat zijn tweede seizoen bij de club op een mislukking uitdraaide. Hij mocht aanblijven, maar als de resultaten niet goed zijn staat de zaag vermoedelijk al spoedig in zijn stoelpoten: als hij als eerste de laan uit wordt gestuurd, is de quotering daarvoor 3,50.

Ook David Wagner, de trainer van promovendus Huddersfield Town, wordt door de gokbedrijven weinig kans toegedicht om het seizoen heelhuids te doorstaan. Hoewel de Duitser een knap staaltje leverde door de ploeg voor het eerst in mensenheugnis naar het hoogste niveau te loodsen, verwachten velen een vroeg afscheid voor Wagner.

Zijn landgenoot en goede vriend Jürgen Klopp zit bij Liverpool het stevigste in het zadel van alle trainers: wie denkt dat hij de eerste trainer is die dit seizoen zijn club verlaat kan daar maar het beste flink op inzetten: je krijgt je inleg 34 keer terug. Ook José Mourinho(Manchester United, 29x inleg) en Mauricio Pochettino(Tottenham Hotspur, 25x inleg) hoeven zich voorlopig geen illusies te maken over hun ambities als tuinman.

Behalve twee Duitsers kent de Engelse competitie ook twee Nederlanders: De Boer dus bij Crystal Palace, terwijl Ronald Koeman op het Goodison Park van Everton de scepter zwaait. Met negen keer je inleg is een vroeg congé van De Boer wat betreft de wedkantoren een reële mogelijkheid, terwijl Koeman zich met een quotering van 21 beduidend minder zorgen hoeft te maken: zijn baanzekerheid ligt gelijk aan die van Antonio Conte, die met Chelsea kampioen werd.

De winnaars van de 'sack race' in de afgelopen tien seizoenen

2007-08: José Mourinho(Chelsea)

2008-09: Alan Curbishley(West Ham United)

2009-10: Paul Hart(Portsmouth)

2010-11: Chris Hughton(Newcastle United)

2011-12: Steve Bruce(Sundeland)

2012-13: Roberto di Matteo(Chelsea)

2013-14: Paolo di Canio(Sunderland)

2014-15: Neil Warnock(Crystal Palace)

2015-16: Dick Advocaat(Sunderland)

2016-17: Francesco Guidolin(Swansea City)