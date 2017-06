Kadioglu: "Ik wil zo hoog mogelijk spelen"

Na zijn wonderschone treffer tegen FC Utrecht kende heel voetballend Nederland de naam van Ferdi Kadioglu. En hij bleef daarna naam maken. Want waar zijn club NEC een slecht seizoen doormaakte kan Kadioglu met 27 Eredivisie-optredens, vier treffers en drie assists persoonlijk terugkijken op een uitstekend debuutseizoen. In aanloop naar het EK onder negentien sprak ELF Voetbal met het Nijmeegse talent.

"Kijk, dat is Ferdi Kadioglu." Het ontzag klinkt door in de stemmen van twee jonge oranjevolgers. En dat is niet geheel onlogisch. Oranje onder negentien is net begonnen aan de openbare training op het terrein van Quick Boys als de beide jochies zich af vragen waar Justin Kluivert is. Die is niet aanwezig, is de mededeling.

Doordat het EK onder negentien niet op de kalender van de FIFA staat hoeven clubs hun spelers niet af te staan. Kluivert draait dus de voorbereiding mee bij Ajax, evenals Matthijs de Ligt. Het maakt Kadioglu tot de een van de weinige spelers die afgelopen seizoen in de Eredivisie te zien was. En daarmee is hij meteen een van de blikvangers.

Dat blijkt ook na afloop van de training. Het is dringen geblazen bij Kadioglu, wiens handtekening gretig aftrek vindt. "Veel mensen vragen om een handtekening, sommigen ook om een foto. Dat hoort erbij", kent Kadioglu inmiddels de consequenties van zijn populariteit. "Maar het is fantastisch. Het is leuk dat kinderen een handtekening vragen of op de foto willen. Vroeger deed ik dat zelf ook en het is mooi dat zij dat nu ook bij jou doen."

Zijn populariteit bij de jeugd in Katwijk dankt Kadioglu natuurlijk ook aan een uitstekend debuutseizoen. "Ik denk dat ik een goed seizoen heb gedraaid. Ik heb een aantal goals mogen maken en ook assists gegeven. Ik denk dat ik wel laten zien heb dat ik goed kan voetballen." Zeker zijn schitterende treffers tegen FC Utrecht, Vitesse en Ajax zullen bij velen nog in het geheugen gegrift staan.

Het zijn tevens de clubs die interesse zouden hebben in Kadioglu, terwijl er ook vanuit het buitenland vraag naar de NEC'er zou zijn. Maar zijn toekomst is op dit moment nog in nevelen gehuld. "Ik weet nog niet waar ik ga spelen. Ik ben een ambitieuze jongen en wil zo hoog mogelijk spelen. Maar ik focus mij eerst op het EK en daarna kijk ik wel wat er gebeurt."

Want dat EK in Georgië gaat 3 juli al van start voor Oranje. Dan wacht het eerste groepsduel met Duitsland. Vervolgens neemt Oranje het op tegen Engeland en Bulgarije. "Duitsland en Engeland zijn grote landen. Ze kunnen goed voetballen. Maar Bulgarije is ook geen slecht land, want ze hebben Frankrijk uitgeschakeld. Dus we moeten ze zeker niet onderschatten."

De poule mag dan lastig zijn, de doelstelling van Oranje is helder. "Onze doelstelling is gewoon om het EK te winnen." En dat zou voor Kadioglu weleens een mooie bijvangst op kunnen leveren. "Het EK is natuurlijk een groot meetpunt voor jezelf en ook voor het land. Je kan jezelf laten zien. Je speelt jezelf ook in de picture als je goed speelt."

Speelschema Oranje op het EK onder 19

Maandag 3 juli: Duitsland - Nederland, eerste poulewedstrijd EK. Aftrap 18:00 uur Nederlandse tijd, live te zien op Eurosport 1.

Donderdag 6 juli: Engeland - Nederland, tweede poulewedstrijd EK. Aftrap 15:30 uur, Nederlandse tijd.

Zondag 9 juli: Nederland - Bulgarije, derde en laatste poulewedstrijd EK. Aftrap 18:00 uur, Nederlandse tijd.

Woensdag 12 juli: halve finales EK. Aftrap om 15:00 uur, Nederlandse tijd (te zien op Eurosport 2) en 18:00 uur, Nederlandse tijd (te zien op Eurosport 1).

Zaterdag 15 juli: finale EK. Aftrap 18:00 uur, Nederlandse tijd.