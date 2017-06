Alleen Portugal maakte meer winst dan Nederland

De transferperiode moet officieel nog beginnen, maar in de kassa's van enkele Eredivisieclubs stroomt het geld al aardig binnen. Daar staan, zoals gewoonlijk, weinig uitgaven tegenover. Het gevolg is dat de Eredivisie op dit moment de op een na winstgevendste competitie van de wereld is.

Over het algemeen is het transfercircuit in Nederland heel rustig van start gegaan. Feyenoord en PSV verkochten een speler, maar deden voor een relatief vergelijkbaar bedrag een nieuwe aankoop. Per saldo hebben beide clubs tot zover zelfs verlies geleden op de transfermarkt. Uiteraard een momentopname, maar het zegt veel over de kalmte op de Nederlandse uitgaande transfermarkt. Alleen Davy Klaassen ging voor een bedrag van boven de tien miljoen euro naar het buitenland. Buitenlandse clubs zitten nog niet erg te wachten op voetballers uit de Eredivisie.

Door Klaassens megatransfer naar Everton doet Nederland internationaal echter mee in de subtop. De Eredivisie ontving tot zover ruim 54 miljoen euro en moet daarmee op basis van inkomsten acht competities voor zich laten. Onder hen de zes 'grote' competities (de hoogste divisies van Duitsland, Portugal, Italië, Frankrijk, Engeland en Spanje), maar ook de Belgische Jupiler Pro League en het Engelse tweede niveau, het Championship.

De verschillen in inkomsten zijn in vergelijking met de top misschien groot, in uitgaven zijn zij gigantisch. De Eredivisie gaf tot zover pas 11,6 miljoen euro uit, een bedrag dat voor twee derde toe te schrijven is aan de komst van Hirving Lozano naar PSV. Internationaal valt de Eredivisie daarmee buiten de top-tien. Buiten de hierboven genoemde competities hebben ook de hoogste divisies van Mexico en Turkije meer uitgegeven dan die van Nederland.

Elfde aan de uitgavenkant, negende aan de inkomstenkant, men hoeft geen wiskundetalent te zijn om te concluderen dat de balans financieel gezien goed is. Alle Eredivisieteams maakten tot zover bij elkaar een krappe 43 miljoen euro winst en maken de competitie daarmee de op een na winstgevende competitie van de wereld. Alleen Portugal, dat 132,5 miljoen euro (!) meer binnenkreeg dan het uitgaf, doet het beter. Ondanks het feit dat buitenlandse clubs de weg naar Nederland nog niet echt weten te vinden, maakt de Eredivisie zijn status als handelshuis tot zover meer dan waar.

De meest winstgevende competities van de wereld* Competitie Uitgaven (in €) Inkomsten (in €) Winst (in €) Liga NOS (Portugal) 27,75 mlj. 160,25 mlj. 132,5 mlj. Eredivisie (Nederland) 11,6 mlj. 54,35 mlj. 42,75 mlj. Championship (Engeland) 33,36 mlj. 67,14 mlj. 33,78 mlj. Ligue 1 (Frankrijk) 101,8 mlj. 127,55 mlj. 25,75 mlj. 1.HNL (Kroatië) 0,45 mlj. 17,7 mlj. 17,25 mlj. Jupiler Pro League (België) 44,84 mlj. 62 mlj. 17,17 mlj.

*transfersommen via transfermarkt.de.