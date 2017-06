Wat moet Marc Overmars doen?

Marc Overmars staat deze transferperiode voor de taak nieuwbakken Ajax-coach Marcel Keizer een kampioenswaardige selectie te geven. Een onmogelijke uitdaging is dat niet bepaald. Van alle topclubs heeft Overmars het meeste geld in zijn portemonnee zitten en de verkoop van Davy Klaassen spekte de clubkas nog wat meer aan. Ajax is de Dagobert Duck van de Eredivisie, maar heeft daar op dit moment weinig aan. Zichzelf op de transfermarkt roeren, is op dit moment nog een moeilijk verhaal.

Want wie of wat moet de club in hemelsnaam halen? Een vervanger voor Klaassen zou logisch zijn, maar met Donny van de Beek heeft Ajax zijn opvolger al in huis. Ondertussen klopt ook Abdelhak Nouri al een paar jaar op de deur van het eerste. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder werd de afgelopen twee seizoenen 'Talent van het Jaar' in de Jupiler League en is toe aan een kans in Ajax 1. Als de Amsterdammers hun status als opleidingsclub willen behouden, kan het Van de Beek en Nouri onmogelijk negeren. Met Hakim Ziyech en Lasse Schöne erbij heeft het genoeg middenvelders die in de basis kunnen spelen. Als niemand vertrekt, lijkt enkel een breedteaankoop mogelijk.

Naast Klaassen zal ook Bertrand Traoré volgend seizoen niet meer in Amsterdam spelen. De aanvaller uit Burkina Faso werd vorig seizoen gehuurd van Chelsea, maar is inmiddels speler van Olympique Lyon. Voor de vrijgekomen positie heeft Ajax echter zijn zaakjes - net als op het middenveld - prima voor elkaar. Justin Kluivert maakte vorig seizoen al veel indruk in de speelminuten die hij kreeg en zal volgend seizoen alleen maar meer kansen willen. Tegelijkertijd mag ook van David Neres wat meer verwacht gaan worden. In de wetenschap dat Traoré weg zou gaan uit Amsterdam, betaalde Ajax twaalf miljoen euro om Neres los te wekken bij Sao Paulo. Nu weer een rechtsbuiten halen, zou pure kapitaalsvernietiging zijn.

Op de overige posities is Ajax simpelweg prima voorzien. De verdediging stond aan het einde van het vorige seizoen als een huis en is op dit moment een mix tussen ervaring (Joël Veltman en Nick Viergever) en talent (Matthijs De Ligt en Davinson Sánchez). Met Kenny Tete en Jaïro Riedewald beschikt de club over een aantal redelijke back-ups, maar een extra verdediger voor de breedte kan geen kwaad. Opnieuw lijkt deze geen tientallen euro's te hoeven kosten. Voor de linksbackpositie zou overigens Ridgeciano Haps in beeld zijn. Ajax heeft met Viergever, Riedewald, Sinkgraven en Dijks echter al vier spelers die linksback kunnen spelen op de loonlijst.

Ook op de posities van doelman (André Onana), linksbuiten (Amin Younes) en spits (Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar) zijn op dit moment nog geen grote aankopen nodig. Het maakt Ajax volledig afhankelijk van de grillen van de markt. Natuurlijk wil Overmars zo vroeg mogelijk een kampioenswaardige selectie creëren, maar hij kan pas handelen als iemand van de huidige beoogde opstelling vertrekt. En daar zit nou net het probleem. Bij een eventuele verkoop van Sánchez, Dolberg of Younes, verliest Ajax zoveel kwaliteit dat het de vraag is of zij zich wel kúnnen versterken. Zie hem maar is te vinden. Een verdediger die Sánchez kan vervangen.

Wat moet Overmars doen? Afwachten tot een van zijn spelers verkocht wordt, preventief spelers kopen of de huidige posities versterken? In het laatste geval, wat voor speler moet dan gehaald worden? ELF Voetbal legt de vraag graag aan u voor. Wij horen graag uw mening in de poll of op onze sociale kanalen!