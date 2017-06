Slechts drie Nederlanders gingen Karsdorp voor

Rick Karsdorp lijkt zichzelf bijna speler van AS Roma te kunnen noemen. De rechtsback stapte dinsdagochtend op een vliegtuig naar Rome en zijn club is naar verluidt akkoord met de Italianen. In De stad van de zeven heuvels is Karsdorp pas de vierde Nederlander in de geschiedenis die voor AS Roma zal spelen.

Zijn voorgangers kunnen hun periode in de Italiaanse hoofdstad stuk voor stuk geen onverdeeld succes noemen. De eerste raakte vrij snel op de bank en pakte zijn biezen, de tweede had in Rome veel last van blessures en de derde heeft het Collosseum waarschijnlijk vaker gezien dan de binnenkant van het veld. Wie gingen Karsdorp voor?

Maarten Stekelenburg

Na negen trouwe jaren als keeper van Ajax vond Maarten Stekelenburg het tijd voor een stap hogerop. AS Roma werd in 2011 zijn bestemming, maar de doelman kon moeilijk aarden in de Italiaanse hoofdstad. Vooral in het begin oogde Stekelenburg onzeker en grabbelde hij hier en daar over, naast en onder een balletje. Uiteindelijk verbeterde de doelman zich en bleef hij een jaar lang eerste keeper, maar in het tweede seizoen zouden de grijze wolken zich weer boven zijn hoofd samentrekken.

Zdenek Zeman, de nieuwe coach van AS Roma, was geen fan van Stekelenburg en rouleerde hem veel met de Uruguayaan Mauro Goicoechea. In december leek hij De Steek definitief zijn basisplaats kwijt te zijn, maar als geluk bij een ongeluk werd Zeman even later ontslagen. Aurelio Andreazzoli verving hem en koos weer voor Stekelenburg onder de lat. De twijfel zou de doelman in Rome echter niet meer overwinnen. In 2013 koos hij eieren voor zijn geld en vertrok hij naar Fulham.

Kevin Strootman

Kevin Strootman was aan het einde van het seizoen 2012/13 de Eredivisie ontgroeid. Hij was toe aan een nieuwe uitdaging en vond die in Italië, waar AS Roma meer dan 17 miljoen euro voor zijn diensten uitgaf. Een flink bedrag, maar Strootman liet vanaf het begin zien het bedrag waard te zijn. In zijn eerste seizoen maakte de Nederlander indruk en werd hij zelfs gelinkt aan grotere clubs. Op 9 maart 2014 sloeg het noodlot echter toe. Tegen Napoli scheurde Strootman zijn kruisband af. Het zou het begin zijn van zware periode in de carrière van de middenvelder.

Strootman had acht maanden nodig om te herstellen en kon pas in november 2014 zijn rentree maken. Hij werd heel rustig weer in het elftal gebracht, maar tot overmaat van ramp moest de middenvelder in januari 2015 weer onder het mes. Er moest littekenweefsel uit zijn knie worden gehaald, omdat hij tegen Fiorentina een gekneusde knie had opgelopen. Opnieuw was een lange revalidatie de enige optie. Het afgelopen seizoen bleef Strootman tamelijk blessurevrij en speelde hij een seizoen als basisspeler mee. Zijn blessures zullen zijn periode in Rome echter altijd voor een deel overschaduwen.

Urby Emanuelson

Over het verblijf van Urby Emanuelson bij AS Roma kunnen we lang of kort doen. Hij stond er onder contract, maar speelminuten waren vaak een brug te ver. AS Roma nam de multifunctionele middenvelder in 2014 transfervrij over van AC Milan, maar kwam er al snel achter dat hij niet het gewenste niveau had. Hij werd niet ingeschreven voor de Champions League van dat seizoen en moest het vaak doen met plekken op de bank en de tribune. Een jaar later vertrok Emanuelson, inmiddels speler van Sheffield Wednesday, gedesillusioneerd naar Atalanta Bergamo.