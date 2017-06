Van Geel zoekt naar juiste stukjes in Feyenoord-puzzel

Met het vertrek van Rick Karsdorp naar AS Roma verliest Feyenoord wederom een bepalende speler van het kampioensteam. Na Eljero Elia, Dirk Kuyt en de voorlopig naar Watford City teruggekeerde Steven Berghuis is de Oranje-international de vierde kampioensheld die Rotterdam achter zich laat. Daartegenover staat tot nog toe enkel de komst van oude bekende Jean-Paul Boëtius.

De voetballerij is bij uitstek een wereld waar vergeten en vergeven wordt. Boëtius zei bij zijn presentatie dat hij spijt had van zijn uitspraken dat de club geen plan met hem had bij zijn vertrek, twee jaar geleden. "Je hoort vaak spelers zeggen dat er geen plan is, maar ik vind dat je je eigen plan moet trekken. De kou is uit de lucht. Ik heb gesproken met Martin van Geel en Giovanni van Bronckhorst. We maken een nieuwe start", liet de aanvaller RTV Rijnmond weten.

De technisch directeur kreeg met het bekendmaken van zijn eerste aankoop de nodige kritiek te verwerken, aangezien hij weer in een voor hem bekende vijver viste. De oud-directeur van onder meer AZ en Ajax zou volgens de kritieken nooit eens met een verrassende naam op de proppen komen.

Maar waar ga je een betere buitenspeler vandaan halen voor zo'n anderhalf miljoen? In een Instagram-filmpje op zijn account plaatste de hoofdrolspeler nog eens wat hoogtepunten van zichzelf uit zijn eerste Feyenoord-tijd. Sommige acties en passes zijn om te likkebaarden en als hij iets van die glans weet terug te vinden, zit Feyenoord voor een dubbeltje op de eerste rij.

Rotsvast vertrouwen

Hoewel Elia van groot belang was, alleen al door zijn uitstraling, heeft Feyenoord adequaat gehandeld door Boëtius als opvolger aan te trekken. Maar daarmee is Van Geel nog allerminst klaar, want het is slechts een klein gedeelte van de puzzel die moet worden gelegd. De vacature die na het vertrek van Karsdorp ontstaat lijkt Van Geel eveneens op een voor de hand liggende manier op te willen lossen. Namelijk met Kevin Diks.

Diks staat onder contract bij Fiorentina, maar heeft nog niet de kwaliteiten om een basisplaats af te dwingen in de Serie A. De club uit Florence lijkt bereid hem te verhuren met optie tot koop. Diks, vorig jaar niet eens altijd basisklant bij Vitesse, moet niet direct gezien worden als eerste opvolger van Karsdorp, want de Gelderlander heeft geduchte concurrentie. Feyenoord heeft een rotsvast vertrouwen in Bart Nieuwkoop, die Karsdorp in de slotfase van de competitie uitstekend verving. De zekerheid van een goede opvolger verklaart wellicht ook waarom Feyenoord Karsdorp aanwees als speler om een financiële klapper mee te maken.

Wie er voor Nieuwkoop of Diks komt te staan op de rechterflank is nog afwachten, maar het vastleggen van nog een aanvaller behoort wel tot een van de topprioriteiten. De vorig jaar al gehuurde Steven Berghuis lijkt de meest geschikte kandidaat. De linkspoot droeg in de eindfase van de Eredivisie met doelpunten en assists bij aan het kampioenschap en Feyenoord wil dan ook graag met hem door. Nu de miljoenen van Karsdorp binnenstromen zullen de zaken met Watford City makkelijker gaan. In Engeland hoeft Berghuis in ieder geval niet te rekenen op veel speeltijd, dus kan een transfer weleens in een stroomversnelling komen de komende dagen.

Jackpot

De goede deal met AS Roma heeft ook een keerzijde, want Nederlandse subtoppers als AZ en FC Utrecht gaan extra hoog in de boom zitten en willen de jackpot ontvangen voor spelers als Sofyan Amrabat en Ridgeciano Haps. Amrabat ligt echter nog maar voor één jaar vast waardoor de onderhandelingspositie van FC Utrecht niet optimaal is. AZ daarentegen vraagt liefst tien miljoen voor Haps, die ook op het lijstje van Ajax staat.

AZ-directeur Max Huiberts ergerde zich al aan de opstelling van Feyenoord. Tegen het Noord-Hollands Dagblad: "Wij bepalen de prijs van een speler, niet zij. Feyenoord vindt het kennelijk wel normaal om twintig miljoen te vragen voor hun eigen rechtsback, maar de bedragen die FC Utrecht, Vitesse of wij vragen vinden ze belachelijk. Het zal allemaal wel."

Van de bepalende spelers wil Van Geel niemand meer laten gaan, al moet je je afvragen hoeveel die woorden waard zijn als er een Engelse club klaarstaat met een zak van dertig miljoen voor Nicolai Jörgensen. Wel hoopt de Brabander de onderkant van de selectie weg te werken. Voor spelers als Simon Gustafson, Marko Vejinovic en Miquel Nelom is er amper toekomst meer in De Kuip. Eén ding is zeker: er wacht nog een roerige transferperiode in Rotterdam-Zuid. Vooralsnog heeft Van Geel meer werk te verzetten dan collega's Marcel Brands en Marc Overmars.