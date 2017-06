De Mos wenst De Boer succes: "Hij gaat het redden"

Carte blanche

Carte blanche, het is de droom van iedere trainer. De Boer heeft voor het eerst in zijn carrière weinig te maken met een technisch directeur. Hij mag zelf bepalen wie hij wel en niet haalt en op die manier kan hij zijn selectie bij Crystal Palace naar eigen inzicht vormen. Een aantrekkelijk en interessant vooruitzicht, maar toch is het niet voor iedereen weggelegd, meent voormalig trainer Aad de Mos. "Je hebt trainers die een wedstrijd perfect kunnen lezen, maar totaal niet goed zijn in een aan-of verkoopbeleid. Het brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee en het is op dit moment nog de vraag of De Boer daarmee om kan gaan", zegt De Mos in gesprek met ELF Voetbal.

De Mos spreekt uit ervaring. Hij kreeg zelf als trainer van KV Mechelen de vrije hand. "Je wordt er in positieve en negatieve zin op afgerekend. Ze slaan het stof uit je jas als het goed gaat, maar als het niet goed gaat wijzen ze ook met de vinger naar jou. Dan ben je ongeneeslijk ziek en kan je verdwijnen", aldus De Mos. "Ik denk dat De Boer door dvd's wel prima weet waar de sterke en zwakke punten van de ploeg liggen. Ik zou als ik hem was spelers halen die betrouwbaar zijn, die hij goed kent. Je mag geen missers maken. Als hij bijvoorbeeld Veltman haalt bij Ajax en hij functioneert niet, dan heeft hij al kritiek."

Lastig begin

De eerste maanden in Londen zullen sowieso lastig worden, denkt de voormalig coach. "Allereerst moet hij zelf settelen. Gaat hij in de stad wonen of in de buurt van het trainingscomplex? Daar gaat enorm veel tijd in zitten", zegt De Mos. "Daarnaast zal hij in het begin meer verliezen dan winnen. Het kan best zijn dat hij het in het begin heel moeilijk krijgt, omdat alles nieuw is wat hij aanbrengt. Je moet wachten tot het kwartje valt, maar dat kan even duren."

Het feit dat De Boer met Crystal Palace een degradatiekandidaat onder zijn hoede neemt, helpt niet mee. In vergelijking met bijvoorbeeld Ronald Koeman, die bij Southampton in een gespreid bedje terecht kwam, is dat een nadeel. "Koeman had het geluk dat zijn voorganger een basis had neergezet. Mauricio Pochettino kon een basis neerzetten, terwijl Crystal Palace onder Sam Allerdyce tot het eind moest vechten tegen degradatie. Ondertussen wil de voorzitter een nieuw DNA in de club brengen. De Boer moet veel dingen veranderen", aldus De Mos.

Degradatievoetbal

De coach in ruste hoopt niet dat De Boer in degradatievoetbal verzeild raakt. "Dat is verschrikkelijk. Ik heb het bij Sparta meegemaakt. Ik vond het zwaarder en moeilijker dan de Europa Cup winnen. Er is veel meer stress. Je werkt met mensen, waarvan bij degradatie het brood uit de mond gehaald wordt, omdat er een ander budget komt. Ook op kantoor, terreinknechten, noem alles maar op wat bij een club werkt. Dat is mentaal veel erger en zwaarder. Dat geldt ook bij Crystal Palace. In de Premier League zijn de verschillen nog groter."

Desondanks heeft De Mos vertrouwen dat De Boer uit de degradatiezorgen blijft. "Het is een mooie uitdaging. Ik geloof ook wel dat hij het gaat redden. Ik wens hem veel succes."