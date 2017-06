Twee halve finales om naar uit te kijken op jeugd EK

Er waren tijden dat zo'n toernooi voor spelers onder 21 heel erg leefde in Nederland, vooral toen Foppe de Haan aan het roer van Jong Oranje stond. Wie herinnert zich de omhaal tegen Engeland van Maceo Rigters in 2007 niet? Of het uitstekende tandem Klaas-Jan Huntelaar en Nicky Hofs op het Jeugd-EK van 2006? Dit jaar is alles anders, want zonder Oranje gaat het toernooi grotendeels langs de Nederlandse voetballiefhebber heen. Zonde, want met Spanje, Italië, Engeland en Duitsland hebben zich vier absolute toplanden geplaatst voor de halve finales. Engeland-Duitsland (18u) en Italië-Spanje (21u) worden vanavond twee absolute krakers.

Engeland

De selectie van Aidy Boothroyd kent een bont gezelschap aan voetballers. Spelers die nog wachten op hun kans en rijpen in de lagere divisies, maar ook jongens die al lang en breed zijn doorgebroken in de Premier League. Wat te denken van Jordan Pickford, de keeper waar Everton liefst dertig miljoen voor over had deze zomer. Daarnaast hebben ook onder anderen Calum Chambers, Alfie Mawson, Demerai Gray en James Ward-Prowse al de nodige ervaring in de grootste competitie ter wereld. Engeland bekerde in een niet al te lastige poule vrij gemakkelijk door, mede door een goal tegen Polen van oud-Vitessenaar Lewis Baker.

Duitsland

De tegenstander van Engeland ging minder makkelijk door naar de volgende ronde, want Duitsland verloor zijn laatste wedstrijd van Italië. Daardoor verspeelden onze oosterburen de koppositie in poule B, maar Duitsland kroonde zich wel tot beste nummer twee van alle groepen. Slowakije kwam echter maar één doelpunt te kort. Waar Joachim Löw enkele talenten uitprobeert (ook spelers die actief mogen zijn op het jeugd-EK in Macedonië) op de Confederations Cup, zal de bondscoach van Die Mannschaft zijn aandacht ongetwijfeld ook richten op Jong Duitsland. Er lopen namelijk enkele spelers die in Rusland niet zouden misstaan in de hoofdmacht. Kersverse Dortmund-aanwinsten Mahmoud Dahoud en Maximilian Philip maken bijvoorbeeld deel uit van de selectie van Stefan Kuntz. Bovendien is er ook nog een Bayern München-aanwinst, namelijk Serge Gnabry.



Gnabry in actie tegen Italië

Italië

Door een krappe 1-0 overwinning op Duitsland plaatsten de Italianen zich alsnog voor de halve finale. Toch is het meest opmerkelijke verhaal van het toernooi dat keeper Gianluigi Donnarumma bankbiljetten naar zijn hoofd kreeg geslingerd. De jonge goalie van AC Milan weigerde in eerste instantie zijn contract te verlengen en dat werd hem dusdanig kwalijk genomen dat deze actie het gevolg was. De soap leidde er toe dat de prestaties naar de achtergrond werden gedwongen, want Italië heeft een uitstekend team op de been gebracht in het oosten van Europa. Bekendste spelers: Daniele Rugani, Roberto Gagliardini, Federico Bernardeschi en Domenico Berardi.

Spanje

Om de finale te halen zal Italië desondanks eerst topfavoriet Spanje naar huis moeten sturen. De Spanjaarden, met uitblinkers Marcos Asensio en Saúl, maken indruk en hebben tot nu toe alle wedstrijden winnend afgesloten. Er werd afgesloten met een zuinige 0-1 overwinning op Servië, maar tegen Macedonië en Portugal werd het net makkelijk gevonden. Asensio en Saúl zijn niet de enige bekende spelers, want onder anderen Inaki Williams, Denis Suárez en Héctor Bellerin jagen ook succes na op het Europees kampioenschap.