Bijlow: "De Coolsingel is prachtig"

Justin Bijlow is een garantie voor succes. Sinds de 19-jarige doelman bij de eerste selectie van Feyenoord zit veroverden de Rotterdammers de KNVB Beker en de landstitel. Met Oranje Onder 19 gaat Bijlow in juli opnieuw voor een prijs. ELF Voetbal sprak met de talentvolle keeper in aanloop naar het EK Onder 19.

Tot zijn debuut in de Eredivisie kwam het nog niet voor Bijlow. Maar als tweede doelman stond hij op jonge leeftijd al wel tweemaal op het bordes aan de voor Feyenoorders magische Coolsingel. "Het is een prachtig seizoen geweest. Ik heb dan niet gespeeld maar dat ik overal bij mocht zijn: de Europa League, het kampioenschap. Dat is een jongensdroom die uitkomt."

Zeker voor iemand als Bijlow. Met zijn zitplaats op de eerste rang kreeg de doelman een perfect kijkje in de keuken. Hij deed daardoor de nodige ervaring op. De belangrijkste les die hij daarbij leerde: het draait alleen om de winst. "Het maakt niet uit hoe je speelt. Kijk maar naar de wedstrijd uit bij NEC. Daar staan we tot de negentigste minuut met 1-0 achter en winnen we toch nog met 1-2. Daar leer ik van. Dat je alles gewoon op resultaat moet spelen en dat je alles moet doen om te winnen."

Dat is niet de enige reden waarom de titel speciaal was voor Bijlow. Als geboren Rotterdammer is hij immers een kind van de club. "Dat zeggen ze ja. Ik ben heel mijn leven al supporter, zat altijd in het stadion. En dat ik nu alles mee mag maken dat is heel mooi. De Coolsingel is prachtig. Als je al die mensen mag zien en al die belevening, dat is alleen maar mooi. Rotterdam heeft hier heel lang op gewacht en dat het eindelijk uit mag komen, dat was genieten."

Aankomend seizoen zal Bijlow echter weer een stapje terug moeten doen. Kenneth Vermeer en Brad Jones zullen strijden om een plekje onder de lat. Bijlow zal daardoor weer genoegen moet nemen met een rol als derde doelman. Een verhuur is daarbij, vooralsnog, geen optie. "Op dit moment niet nee. Dit jaar blijf ik nog bij Feyenoord en in de toekomst gaan we kijken. Ik ben heel blij dat ik mijn contract in oktober heb mogen verlengen. Daar spreekt veel vertrouwen uit."

Maar eerst wacht dus het EK met Oranje Onder 19. En ook daar gaat Bijlow voor de titel. "Ons doel is om de prijs te pakken die we kunnen pakken. En ik denk ook dat er veel spelers zijn die daar vertrouwen in hebben. Als wij met z'n allen één team blijven en er alles voor doen om te winnen, dan gaan we denk ik heel ver komen. Dan kunnen we de prijs ook gewoon winnen."

Speelschema Oranje op het EK Onder 19

Maandag 3 juli: Duitsland - Nederland, eerste poulewedstrijd EK. Aftrap 18:00 uur Nederlandse tijd, live te zien op Eurosport 1.

Donderdag 6 juli: Engeland - Nederland, tweede poulewedstrijd EK. Aftrap 15:30 uur, Nederlandse tijd.

Zondag 9 juli: Nederland - Bulgarije, derde en laatste poulewedstrijd EK. Aftrap 18:00 uur, Nederlandse tijd.

Woensdag 12 juli: halve finales EK. Aftrap om 15:00 uur, Nederlandse tijd (te zien op Eurosport 2) en 18:00 uur, Nederlandse tijd (te zien op Eurosport 1).

Zaterdag 15 juli: finale EK. Aftrap 18:00 uur, Nederlandse tijd.