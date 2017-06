Janssen: "Moeten laten zien dat we Oranje-waardig zijn"

De uitgangspositie van Oranje richting het WK is zorgwekkend. Vincent Janssen zou Vincent Janssen niet zijn als hij zich zou neerleggen bij opnieuw een Oranje-loos toernooi. De spits van Tottenham Hotspur gelooft in zijn team. En in de bondscoach. "Advocaat heeft een goede indruk op mij gemaakt."

“ De wedstrijd tegen Luxemburg heeft ons veel vertrouwen gegeven”

Janssen kon tijdens de interlandperiode begin deze maand de ietwat zure nasmaak van zijn debuutseizoen in Engeland wegspoelen. Drie wedstrijden, drie zeges, drie goals. Vertrouwen tanken, dat was welkom voor de spits van Tottenham Hotspur, die bij zijn club naast vijf strafschoppen maar één keer tot scoren kwam.

Dat laatste zegt hem niet zoveel. Het was vooral een jaar van wennen, dat geeft hij toe. "Maar een goal is een goal voor mij, dus het maakt mij niet uit dat ze vooral vanaf de strafschopstip tot stand kwamen."

Uitgerekend teamgenoot Hugo Lloris ging tegen Zweden in de fout, waardoor Ola Toivonen in blessuretijd kon toeslaan en Zweden op gelijke hoogte bracht met Frankrijk. Toch hoeft de Franse doelman na zijn vakantie niet op een dolletje van Janssen te rekenen. "Nee, dat zou hij andersom ook niet doen. Sowieso praten we bij de club niet zoveel over onze interlands. Misschien een klein grapje in de week voorafgaand aan een onderlinge ontmoeting. Verder niet."

Die onderlinge ontmoeting tussen Lloris en Janssen staat gepland voor 31 augustus. Dan gaat Nederland op bezoek bij Frankrijk in een poging de achterstand van drie punten goed te maken.

"Daarom is het zo fijn dat we de vorige interlandperiode tegen Luxemburg zo goed hebben afgesloten", zegt Janssen. "Dat heeft ons veel vertrouwen gegeven. Zeker ook als je kijkt naar de cijfers waarmee we gewonnen hebben (5-0). Drie overwinningen in drie wedstrijden: deze lijn moeten we doortrekken. Als we dat doen ben ik ervan overtuigd dat we het WK gaan halen."





Advocaat

Rond het duel met Luxemburg maakte Janssen voor het eerst kennis met bondscoach Dick Advocaat. Een goede trainer, vindt Janssen. Om vervolgens te benadrukken dat dat echt niet alleen zo is omdat hij een basisplaats kreeg.

"Hij heeft een goede indruk op mij gemaakt. Hij is heel betrokken, met iedereen bezig. Al moet ik zeggen dat dat ook gold voor Fred Grim. Iedere trainer legt de accenten anders. Het lijkt erop dat Advocaat een 4-3-3 formatie in gedachten heeft, al zou het zomaar kunnen dat hij tegen Frankrijk voor een andere aanpak kiest. Dat zullen we moeten afwachten. Voor ons spelers is het vooral belangrijk te laten zien dat we het waard zijn om voor Oranje te spelen. Oranje-waardig zijn. Dat blijft de kern van international zijn. Ook tegen Frankrijk dus."