Zo zet China zich als voetballand op de kaart

De transfermarkt draait inmiddels op volle toeren. Maar waar Chinese clubs zich in de afgelopen jaren met een zak geld op de transfermarkt meldden wordt er vanuit China vooralsnog niet gestrooid met miljoenen. Een belasting van honderd procent op transfers boven de zes miljoen euro lijkt daarvoor de belangrijkste reden. Maar de Chinezen hebben andere wapens om zich in het internationale voetbal te mengen.

De Chinese Super League

De Chinese Super League leek lange tijd het belangrijkste wapenfeit van de Chinezen om het vaderlandse voetbal onder de aandacht te brengen. Zonder een internationale ster lijk je in de Chinese Super League namelijk niet mee te tellen. Zo heeft Guanghzou Evergrande FC, de huidige koploper in de Chinese competitie, onder andere Paulinho en Jackson Martínez in de gelederen. Maar het contigent spelers die in een Europese topcompetitie onder contract stonden is groter.

Onder andere Hulk, Oscar, Ricardo Carvalho, Graziano Pellè, Axel Witsel, Pato en Carlos Tévez zijn wekelijks te zien op de Chinese velden. Terwijl er met André Villas-Boas, Fabio Capello Felix Magath, Roger Schmidt en Fabio Cannavaro ook enkele toptrainers actief zijn in China. De kans dat bijvoorbeeld Diego Costa en Wayne Rooney, zoals wordt gesuggereerd, ook de overstap maken naar China is momenteel dus echter klein.

Dat alles heeft dus te maken met een fikse belasting. Op transfers van boven de zes miljoen euro voor spelers uit Europa moeten Chinese clubs een belasting van honderd procent betalen. Daartoe besloot de Chinese voetbalbond. Op deze manier hoopt de bond spelers uit Europe te weren om zodoende Chinese spelers de kans te geven. Dit zo maatregel kwam bovenop een aantal andere regels. Zo mogen Chinese clubs nog maar drie buitenlanders in de wedstrijdselectie hebben en moet er voor elke buitenlander in het veld een Chinees jonger dan 23 jaar in het veld staan.

Investeringen

Maar de Chinezen hebben meerdere manieren om zich in het internationale voetbal te mengen. Zo investeerden Chinese bedrijven in minder dan twee jaar tijd meer dan twee miljard euro in het Europese voetbal. Dit deden zij verspreid over vijftien verschillende clubs. AC Milan, dat voor 99 procent in Chinese handen is, ontving de meeste miljoenen vanuit China: 740 miljoen euro in totaal.

En deze week voegde ook het Engelse Northampton Town zich in het rijtje clubs dat deels in handen is van Chinezen. Het Chinese 5USport nam zestig procent van de aandelen over van de club die vorig seizoen nog als zestiende eindigde in de League One. Verder zijn onder andere Aston Villa, Wolverhampton Wanderes FC Sochaux en Granada volledig in Chinese handen.









Regionalliga

China mag dan spelers uit Europese topcompetities naar eigen land halen, de Chinezen komen ook naar Europa. Volgens het Duitse Kicker en Bild zal China Onder 20 volgend seizoen actief zijn in de Duitse Regionalliga Südwest, het hoogste amateurniveau. Die competitie telt op dit moment immers slechts negentien teams. De twee vrije speelronden zouden opgevuld moeten worden met een wedstrijd tegen het Chinese Olympisch team.

Of het plan daadwerkelijk doorgaat is nog maar de vraag. Een definitief besluit is nog niet genomen. Wel hebben verschillende clubs zich inmiddels uitgesproken tegen het idee. De Chinezen kunnen echter ook al op steun rekenen. Er is inmiddels een Facebookpagina opgericht met de naam 'China U20 Ultras Südwest.' De pagina, die vooral ludiek bedoeld is, heeft inmiddels al ruim vijfduizend likes verzameld.