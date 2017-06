'Sneijder kiest voor lucratief contract bij LA Galaxy'

Wesley Sneijder kiest voor een avontuur in de Amerikaanse Major League Soccer. Dat meldt ESPN.

De Nederlandse recordinternational zou op het punt staan een tweejarig contract te tekenen bij de club uit Los Angeles. In die periode zou hij zes miljoen euro opstrijken. Mocht het daadwerkelijk tot een transfer komen, dan zal Galatasaray pas aan het eind van het jaar afscheid nemen van Sneijder. Het nieuwe seizoen in de Verenigde Staten gaat pas van start in 2018.