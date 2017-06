Wat je moet weten van vermeend Ajax-doelwit Dominik Kotarski

Dominik Kotarski

Geboren: 10 februari 2000 (17)

Nationaliteit: Kroatische

Positie: doelman

Club: Dinamo Zagreb

Contract tot: 2019

- Duurder dan een miljoen

Het is een inmiddels beproefde aanpak van Marc Overmars: koop een speler voor diens debuut in het seniorenvoetbal en ben de prijzenvlucht voor. Maar zelfs een zeventienjarige doelman zonder enige seniorenervaring is niet voor minder dan een miljoen aan te trekken. Volgens Kroatische media was dat laatste de boodschap voor Overmars toen hij een officieel bod van een miljoen euro neerlegde bij de clubleiding van Dinamo Zagreb. Het bod werd resoluut van tafel geveegd. Naar verluidt zou Overmars overwegen om Robert Muric in de deal te betrekken. De in Amsterdam mislukte aanvaller zou dezelfde weg in omgekeerde richting moeten bewandelen.

- Onder 19

Voor een seniorendebuut was het nog te vroeg, maar Kotarski heeft wel degelijk een voorsprong ten opzichte van zijn leeftijdsgenoten. Als zestienjarige werd hij al doorgeschoven naar een oudere leeftijdscategorie: Dinamo Zagreb Onder 19. De afgelopen achttien maanden speelde hij zijn wedstrijden voor die ploeg.

- Ster op EK Onder 17

Dat de scouts van Ajax hun ogen de kost geven op jeugdtoernooien is alom bekend. Het EK Onder 17 van de afgelopen lente was dan ook een goede gelegenheid om talenten aan het werk te zien. Kotarski greep die gelegenheid aan om zich van zijn beste kant te laten zien. De doelman van Kroatië Onder 17 blonk uit op het toernooi in eigen land en werd naderhand verkozen tot beste Kroatische speler van het toernooi. Zijn sterkste wedstrijd keepte hij tegen Italië, hoewel hij niet kon voorkomen dat Moise Kean, ook al in verband gebracht met Ajax, het enige doelpunt van de wedstrijd maakte.

- Veelvoudig jeugdinternational

In eigen land geldt Kotarski al langer als een van de grootste talenten die Kroatië herbergt. Sinds Kroatië Onder 14 doorliep hij alle vertegenwoordigende jeugdteams. In totaal kwam hij tot dusver tot 34 jeugdinterlands.



Deze oude beelden geven een kleine indruk van de kwaliteiten van Kotarski.