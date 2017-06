De grootste transferflops van de Eredivisie

De voetbalwereld bevindt zich momenteel middenin de transfergekte. Net als elke zomer wordt de ene na de andere transfer afgerond. Maar vaak vallen binnen no time ook de nodige aankopen flink tegen. Welke spelers die afgelopen jaar onderdak kregen aangeboden in de Eredivisie (dus geen huurlingen) vielen het hardst door de mand?

1. Heiko Westermann

Tsja. Hij is dan wel de enige transfervrije speler in dit rijtje. Maar voor een salaris waar onze minister-president jaloers op is, had deze Duiter toch wel iets meer mogen brengen. Het succes van Ajax was zeker niet dankzij zeer, maar eerder ondanks Westermann. Dat hij alweer mag vertrekken uit Amsterdam mag dan ook geen verrassing heten. De vraag is: wie wil hem hebben?



In dit shirt hebben we hem dit seizoen maar weinig gezien.

2. Anass Achahbar

Een transfersom van drie ton valt op het eerste gezicht wellicht mee, maar voor PEC Zwolle is dat een enorm bedrag. Sterker nog: op Jody Lukoki (Ajax, een half miljoen) na, is hij een van de duurste spelers ooit van PEC. En tsja, daar hadden ze toch wel wat meer van verwacht. Hoewel hij zich uitstekend bleef gedragen, werd het sportieve perspectief steeds minder en minder voor de spits. Een vertrek naar NEC lijkt dan ook een goede uitweg.



Krijgt hij bij NEC wel een basisplaats?

3. David Boysen

De duurste aankoop van Roda JC van afgelopen zomer - en dat waren er nogal wat. Toch was Boysen in de winterstop alweer vertrokken. Nee, het huwelijk tussen Limburg en de dure Deen was zeker geen succes. Nou was doorbreken in Kerkrade het afgelopen seizoen ook niet echt eenvoudig. Maar dat uitgerekend de duurste zomeraanwinst (€300.000) helemaal niets heeft gebracht, dat had zelfs Ton Caanen, die hem binnen haalde, niet verwacht...

4. Stefan Mauk

Een meer dan flinke transfersom (€275.000); rugnummer tien; een basisplaats in de eerste wedstrijd én jeugdinternational van Australië. De voortekenen waren zo ontzettend goed. Maar na één helft onder Peter Hyballa was de rol van Mauk in Nijmegen uitgespeeld. Pas toen de Duitser ontslagen werd, maakte hij nog enkele minuten in het eerste team van NEC. Krijgt hij volgend jaar in de Jupiler League nog een kans op ereherstel?



Mauk in actie tijdens één van de 49 Eredivisieminuten dit seizoen.

5. Fred Friday

Wat drie ton voor Zwolle is, is anderhalf miljoen voor AZ: een enorme transfersom. Wanneer de Alkmaarders met een dergelijke som smijten, verwachten ze er in elk geval heel wat voor terug. Maar na zijn zo vrolijke start in Alkmaar slaagde de spits er maar niet in om te overtuigen. Komend seizoen zal hij ongetwijfeld een nieuwe kans krijgen van John van den Brom, maar dan moet er toch echt wel meer uitkomen.



Voor anderhalf miljoen wordt er nu eenmaal meer gevraagd dan Friday liet zien.