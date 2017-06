De SuperELF van Helmondse controleur Tommie van der Leegte

1. Keeper: Heurelho Gomes (PSV)

“Ik maakte hem een jaar mee. Een geweldige keeper. Zijn uitstraling en reactievermogen waren top. We stonden weleens verbaasd te kijken. ‘Hoe is het mogelijk?’ Het kwam vaak voor dat we een bal al telden, maar hij hem met zijn lange armen toch nog pakte.”



2. Rechtsback: Chris van der Weerden (PSV)

“Betrouwbaar. Hij deed nooit rare dingen en voerde zijn taken uit. Een fijne collega. Met Marciano Vink, Phillip Cocu en Luc Nilis vormden we ook het kaartgroepje. Kingen of pokeren. Dat kingen had Nilis uit België meegenomen. Als we enigszins tijd over hadden, kwamen de kaarten tevoorschijn.”



3. Rechter centrale verdediger: Jan Wouters (PSV)

“Als jonge jongen keek ik tegen hem op. Hij was echt van de harde hand. Daar moest ik toen wel aan wennen. In het veld kon hij me volledig verrot schelden, buiten de lijnen was alles vergeten. Ik kreeg een klik met hem. Later was hij mijn trainer en liet hij me uit bij Fenerbahce mijn debuut in de Champions League maken.”



4. Linker centrale verdediger: Kevin Hofland (VfL Wolfsburg)

“Hij was heer en meester in de lucht, verzaakte nooit en stuurde de achterhoede aan. Ik had veel aan zijn coaching. Ik kwam natuurlijk in een vreemde competitie terecht en kon wel wat hulp gebruiken. Buiten het veld hielp Kevin me met alles.”





Tommie van der Leegte en Kevin Hofland duelleren met Ali Karimi van Bayern München (2006)



5. Linksback: Arthur Numan (PSV)

“Toen ik op mijn zeventiende bij de selectie kwam was hij aanvoerder. Hij ging uitstekend met de jonge jongens om. Ook voetballend was hij top. Ik heb geen betere aanvallende back meegemaakt. Als speler en als mens heb ik hem hoog zitten.”



6. Rechtshalf: Ibrahim Afellay (PSV)

“Ik heb zelden zoiets gezien. Als hij het op zijn heupen had, was hij zo goed aan de bal en zo snel. We speelden een oefentoernooi met AC Milan en Real Madrid. Hoe hij op zijn jonge leeftijd tussen die grote jongens door met de bal dribbelde alsof ze er niet stonden. Indrukwekkend.”



7. Linkshalf: Phillip Cocu (PSV)

“Toen ik bij PSV doorstroomde kwam hij als linksbuiten over van Vitesse. Hij was nog niet zo goed als later centraal op het middenveld. Phillip had uiteindelijk alles. Sterk aan de bal, scorend vermogen, diepgang en ook verdedigend was hij top. Een uitstekende, nuttige speler.”



8. Aanvallende middenvelder: Marcelinho (VfL Wolfsburg)

“Een technicus, die bij alle standaardsituaties achter de bal ging staan. Ook top in dribbels, passeren en steekpassen. Af en toe was hij geniaal. Af en toe had hij zijn dag niet. Dan stond ik op het middenveld met twee tegen drie, want hij verdedigde niet mee. Binnen de club was hij rustig.”





Zijn tweede periode in Eindhoven beleefde Van der Leegte vooral als wisselspeler.



9. Rechtsbuiten: Luc Nilis (PSV)

“Op een training dacht ik: ik laat hem schieten met rechts. Schoot hij ‘m in het kruis. Bij een volgende actie wilde ik hem blokken. Kapte hij en schoot hij met links in de winkelhaak. Hij was niet te verdedigen. Voetballend een genot om naar te kijken. Een hele lieve man ook.”



10. Spits: Ronaldo (PSV)

“Hij was net zeventien. Op de eerste training deed hij niet veel. Ik dacht: dat is helemaal niks. Daarna kwam hij los en een aantal trainingen verder bleek hij toch wel goed, haha. Als hij even aanzette, zag ik alle kanten van het veld.”



11. Linksbuiten: Boudewijn Zenden (PSV)

“Hij kwam tegelijk met Björn van der Doelen en ik bij de selectie. Hij maakte het al meteen waar als basisspeler. Op zijn zeventiende beschikte hij door zijn judoachtergrond al over een sterk lichaam. Ook was hij snel en had hij een goede actie. Hij had alles dat een goede buitenspeler moet hebben.”



Wisselspelers:

Ronald Waterreus (PSV)

Björn van der Doelen (PSV/FC Twente)

Patrick Pothuizen (FC Twente)

Jack de Gier (FC Twente)

Danny Koevermans (PSV)

Kenneth Perez (PSV)

John de Jong (PSV)