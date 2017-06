Duitsland – Mexico: Hetzelfde spektakel als in 2005?

Zeven treffers zagen de ruim 40.000 toeschouwers in het gloednieuwe Zentralstadion in Leipzig. De huidige Red Bull Arena was het decor van een heerlijk duel. Het ene doelpunt nog fraaier dan de ander. Twee ploegen gaven vol gas voor de derde plek. Het Duitse publiek genoot met volle teugen van jonge honden als Lukas Podolski (20), Per Mertesacker (20) en Bastian Schweinsteiger (21). De drie stonden aan de vooravond van een ongekend succesvolle interlandcarrière. Allemaal overtroffen ze de grens van honderd interlands.



Tegenover de aanstormende Duitse talenten stond een ervaren Mexico. Dertiger Jared Borgetti toonde zich met twee doelpunten een ware plaag voor Die Mannschaft, terwijl ook Francisco Fonseca zijn goaltje meepikte. De drie Mexicaanse treffers waren stuk voor stuk gelijkmakers, waarvan de 3-3 van Borgetti pas viel in minuut 85. De ploeg speelde op dat moment al een half uur met een speler meer, nadat de 21-jarige Mike Hanke rood kreeg voor een grove overtreding. Een actie die hem overigens de eerste twee WK-duels in eigen land zou kosten.



Grootmeester

Vol vertrouwen begonnen de Latijns-Amerikanen aan de verlenging. Het onervaren tiental van Duitsland zou nu toch wel bezwijken? Niet dus. Tussen alle talenten stond in minuut 97 de grote meester op. Met een heerlijke vrije trap knalde niemand minder dan Michael Ballack zijn land weer op voorsprong. De 4-3 bleek de laatste treffer van de avond.





Lukas Podolski liet zich op de Confederations Cup van 2005 zien aan het internationale publiek



Het applaus van het thuispubliek was groot bij de uitreiking van de bronzen plak. Na een aantal donkere jaren was duidelijk dat er weer een talentvolle groep Duitse voetballers aankwam. Weliswaar haalde Die Mannschaft in 2002 nog de WK-finale, maar overtuigend ging dat allerminst. Daaromheen verliepen de EK’s van 2000 en 2004 ronduit desastreus. De nieuwe generatie liet zich zien in 2005 en zou jarenlang vlammen. Hoogtepunt was het gewonnen WK van 2014.



Laatste der Mohikanen

Twaalf jaar na het spektakel van Leipzig is er van de selecties van toen weinig meer over. Slechts één speler is ook dit jaar van de partij. Het mag geen verrassing heten dat het gaat om Good Old Rafael Márquez. De laatste der Mohikanen. Zijn teller staat inmiddels op 141 interlands. De veteraan zat in 2005 echter de gehele wedstrijd op de bank en de kans is groot dat dit donderdagavond niet anders is. Verder zijn alle spelers van die wedstrijd vervangen. Wel was Joachim Löw er destijds al bij, hij assisteerde Jürgen Klinsmann.



Anno 2017 zijn er parallellen te trekken tussen het Duitsland van toen en nu. Ook dit toernooi speelt Duitsland met een jonge, gretige groep. Zijn Leon Goretzka en Timo Werner de Schweinsteiger en Podolski van de huidige selectie? Het zou zomaar kunnen. Tegelijkertijd beschikt Mexico ook dit toernooi over een ervaren groep. Kersverse PSV-aanwinst Hirving Lozano is bijna 22 en met afstand het jongste selectielid. Kan hij Duitsland wellicht pijn doen? Of vervult dertiger Oribe Peralta de rol van plaaggeest, zoals Borgetti deed in 2005?