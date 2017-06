QUIZ: Van Leer gaat banken bij Ajax. Wie ging hem voor?

Benjamin van Leer geeft zijn basisplaats bij Roda JC maar wat graag op voor een plek op de bank bij Ajax. In Amsterdam wordt hij de stand-in van vaste goalie André Onana. Het jeugdproduct van PSV treedt zo in de voetsporen van een hele reeks keepers die in Amsterdam niet of nauwelijks aan spelen toekwam. Herken jij deze tien brave bankzitters?