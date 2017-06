Dit bereikten de vier Nederlanders van Swansea tot nu toe

Swansea City is er de club niet naar om veel geld uit te geven voor een nieuwe speler. Leroy Fer en Luciano Narsingh behoren er zelfs tot de duurste aankopen in de clubgeschiedenis. Met nu Erwin Mulder op het verlanglijstje lijkt opnieuw een Nederlander naar Engeland te komen. Wat bereikten de spelers die hem voorgingen tot dusver?

Het creatieve transferbeleid dat Swansea City voorstaat, zorgt er nogal eens voor dat de club zich op de Nederlandse markt begeeft. Het leidt soms tot verrassende aankopen. Neem een Mike van der Hoorn, die vorige zomer van zijn reserverol bij Ajax werd verlost. Erwin Mulder, een keeper die het bij Feyenoord niet redde en bij Heerenveen oerdegelijk is, lijkt de volgende verrassing te worden.

Swansea staat erom bekend niet al te hoog in te zetten met een transfersom. De contractduur van een nieuweling is meestal niet langer dan drie jaar. De spelers die in hun eerste twee seizoenen excelleren, lopen meestal alsnog voor miljoenen euro's de deur uit. Neem een Wilfried Bony - de man van 35 miljoen euro naar Manchester City - en een Jonjo Shelvey, die voor vijftien miljoen euro naar Newcastle United vertrok.

Luciano Narsingh

Transfersom: 4,6 miljoen euro

Bij club sinds: 12 januari 2017

Contract tot: 30 juni 2019

Wedstrijden: 13

Basisplaatsen: 3

Luciano Narsingh maakte afgelopen winter kennis met het transferbeleid van Swansea. De buitenspeler had PSV eerder zo'n vier miljoen euro gekost en liep jaren later als Oranje-international voor bijna hetzelfde bedrag de deur uit.

Swansea legde hem vast voor een relatief lage transfersom en een contractduur van slechts tweeënhalf jaar. Toch behoort hij in clubtermen tot een van de duurste aanwinsten ooit. De aanvaller moet komend seizoen daadwerkelijk gaan laten zien dat Swansea niet voor niets 'fors' in hem heeft geïnvesteerd.

Mike van der Hoorn

Transfersom: 2,5 miljoen euro

Bij club sinds: 6 juli 2016

Contract tot: 30 juni 2019

Wedstrijden: 8

Basisplaatsen: 7

Voor Mike van der Hoorn leek Swansea City in eerste instantie de ideale oplossing na een aantal teleurstellende seizoenen bij Ajax. De centrale verdediger was nooit onomstreden, dus dat hij alsnog naar de Premier League kon was een buitenkansje.

Ajax kon de transfersom van 2,5 miljoen euro goed gebruiken, nadat de club eerder3,8 miljoen euro voor hem betaalde aan FC Utrecht. Van der Hoorn begon in het voorbije seizoen zeventien keer op de bank bij Swansea en dat was even vaak als in het seizoen ervoor bij Ajax. In Amsterdam had hij zelfs vaker een basisplaats, met name door een sterke eindfase van het seizoen.

Leroy Fer

Transfersom: 5,6 miljoen euro

Bij club sinds: 5 juli 2016

Contract tot: 30 juni 2019

Wedstrijden: 34

Basisplaatsen: 27

Leroy Fer heeft in korte tijd de meeste naam gemaakt als speler van Swansea City. De middenvelder is door de jaren heen gewend geraakt aan Premier League-voetbal en kan bij iedere Engelse middenmoter van waarde zijn. Dat heeft hij ook in het voorbije seizoen bewezen.

Fer werd net als Van der Hoor en Narsingh tot 30 juni 2019 vastgelegd. Een relatief korte periode dus waarin hij moet laten zien een volgende stap aan te kunnen. Zodat hij binnen twee seizoenen voor een lucratieve deal de deur uitloopt bij Swansea.

Kenji Gorré

Transfersom: geen

Bij club sinds: 1 juli 2013

Contract tot: 30 juni 2018

Wedstrijden: 1

Basisplaatsen: 0

Het wachten is nog steeds op de grote doorbraak van de inmiddels 22-jarige Kenji Gorré. En of dat ooit bij Swansea gaat lukken, die vraag blijft iedere transferzomer prangen. Swansea laat hem bij andere clubs ervaring opdoen op het hoogste niveau, maar ook daar komt hij zelden aan de bak. De jongeling speelde in het afgelopen jaar dertien wedstrijden in de League One voor NorthamptonTown.