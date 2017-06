Filipe Luis zal Ajax om deze reden nooit vergeten

Door velen allang verdrongen, voor Filipe Luis een moment waarvan hij droomde. De linksback behoorde één keer tot de wedstrijdselectie van het 'grote' Ajax. Dit was de situatie bij de Amsterdammers die in het seizoen 2004/05 Luis de onvergetelijke kans gaven om aan Europees topvoetbal te ruiken.

Het is de 1-1 ruststand die de dan 41-jarige Ronald Koeman doet besluiten om zijn verdediging voor de tweede helft langdurig intact te houden. Met AJ Auxerre als tegenstander in de tweede ronde van de UEFA Cup laat de oefenmeester het wel uit zijn hoofd om te sleutelen aan zijn elftal. De Amsterdammers hebben de heenwedstrijd immers met 1-0 gewonnen.

Optie

Op die dag, 24 februari 2015, heeft Koeman voor het eerst de dan negentienjarige Filipe Luis op de bank zitten. De Braziliaan komt op huurbasis uit voor de Amsterdammers, maar er is een optie tot koop bedongen. Luis heeft tot dan toe alleen meegetraind, genoten van de kwaliteit die er op hett trainingsveld rondloopt. Hij kijkt zijn ogen uit onder de hoede van Koeman.

Als Luis nog geen week later zijn bovenarm breekt, is zijn sprookje in de Amsterdam Arena voorbij. De optie tot koop in zijn contract wordt niet gelicht.



Eerste Babel-goal

Ryan Babel, achttien jaar, maakt voor Ajax een belangrijke treffer in het terugduel met Auxerre. Het is de uittreffer waar Koeman op hoopt, en voor Babel zijn eerste goal in de Europese competitie. Hij trekt er de vroege openingstreffer van Bonaventure Kalou mee gelijk.

Door toedoen van Benoit Cheyrou en Benjamin Mathis gaat Ajax die avond alsnog ten onder. De laatstgenoemde speler treft doel in de 86ste minuut. Hij is negen minuten eerder in het veld gekomen voor Teemu Tainio, die later in zijn carrière nog het shirt van Ajax draagt.

Koeman grijpt al na de 2-1 van Cheyrou in door Urby Emanuelson te brengen voor Wesley Sneijder. Daniel de Ridder vervangt even later Mauro Rosales en Anthony Obodai gaat naar de kant voor Hedwiges Maduro. Filipe Luis weet dan, na 86 minuten spelen, dat het tot zijn debuut niet zal komen.

Terugkeer

Luis denkt nog vaak terug aan de periode bij Ajax. Hij spreekt tegenwoordig zelfs van een terugkeer in Amsterdam, om de club te bedanken voor het getoonde vertrouwen. Met zijn negentien jaar had hij daarvoor immers nog niets tastbaars gepresteerd. Toch mocht hij voor het eerst ruiken aan Europees topvoetbal.

Anno 2017 is dat wel anders. Het Braziliaanse jongetje van toen is uitgegroeid tot een routinier van wie de prijzenkast barstenvol staat na successen met Chelsea en voornamelijk Atlético Madrid. Het vertrouwen van Ajax kan hij maar op één manier terugbetalen: ook met de Amsterdammers een felbegeerde prijs in de wacht slepen.