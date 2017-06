Claudio Bravo en de tien gestopte strafschoppen

Gepassioneerd hield Bravo een praatje te midden van zijn ploeggenoten om Chili voor te bereiden op vijf strafschoppen. Wat konden ze verwachten, welke hoek konden ze het best kiezen? Zelf zou hij zijn uiterste best gaan doen om de Portugezen te ontmoedigen. En na drie gehouden pingels groeiden niet de veldspelers, maar Bravo uit tot de absolute held van de avond. Cristiano Ronaldo kon huiswaarts, terwijl Chili de finale bereikte.

37 keer

In zijn jarenlange carrière als doelman in het Europese topvoetbal overkwam het Bravo in totaal 37 keer dat hij een strafschop stopte, of niet stopte. Het gaat dan niet om een penaltyserie. Allerlei grote namen bereidden zich voor op het buitenkansje vanaf elf meter, oog in oog met de Chileense goalie. Op 14 januari 2007 was Ezequiel Garay namens Racing Santander voor het eerst met een penalty trefzeker tegen Bravo. Toen speelde de doelman nog voor Real Sociedad.

Namen als Ronaldinho, Robinho, David Villa, Radamel Falcao, Cristiano Ronaldo en Lionel Messi volgden. Ook oud-Eredivisionisten als Jefferson Farfan en John Guidetti. 27 keer trok Bravo aan het kortste eind. Tien keer was hij de penaltynemer te slim af.

WK-kwalificatie

Op 8 september 2008 stopte Bravo zijn eerste strafschop oog in oog met Ronaldinho. Het was een WK-kwalificatieduel tussen Chili en Brazilië, dat zijn land met 0-3 verloor. Twee jaar later pakte hij een penalty van Apoño. Daarna volgden, in volgorde van tijd, Cesc Fabregas, Patrick Elbert, Robin van Persie, Paolo Guerrero, Dani Parejo, Vicente Iborra, Erik Lamela en Luis Suarez. Ook zij misten hun pingel oog in oog met Bravo.

Die laatste strafschop tegen Suarez vond op 16 november 2016 plaats in een WK-kwalificatieduel met Uruguay. Chili won met 3-1 om te bevestigen dat het land op ramkoers is. Met de bizarre strafschoppenserie waarmee de finale van de Confederations Cup is bereikt, is alleen maar duidelijker hoe groot de stappen zijn die het land op dit moment maakt.