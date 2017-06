Pelle Clement: goedgekeurd door Van Gaal, gehaald door Jaap Stam

“ Ik was me er niet van bewust wat het inhield om prof te worden”

Vlak voor de winterstop hadden we op De Toekomst een openhartig gesprek met Pelle Clement. De multifunctionele speler was op dat moment lekker bezig. Een paar weken eerder had hij zijn competitiedebuut gemaakt in het eerste elftal, in de thuiswedstrijd tegen NEC. Daarvoor had hij twee keer gescoord in het bekerduel met Kozakken Boys. We stelden dat het tijd werd dat Clement echt zou doorbreken. Hij was immers al weer twintig jaar, een kritische leeftijd in Amsterdam.



Clement was daar zeer helder in, wat zijn late doorbraak betreft. "Bij sommige jongens duurt het gewoon wat langer. Neem Nouri. Het is een kwestie van factoren, waarbij geluk ook een factor speelt. Heb je veel jongens vóór je, dan moet je geduld hebben. Het is aan jou om jezelf steeds weer op te peppen en het op te blijven brengen. En als het goed is, kunnen ze op een gegeven moment niet meer om je heen."



RUGBLESSURE

Het ging dus best goed met Clement. De voortekenen waren eveneens gunstig. Bertrand Traoré zou er door zijn deelname aan de Afrika Cup na de winterstop immers weken niet bij zijn. Vaclav Cerny, een van de concurrenten van Clement, was geblesseerd. En de kans was levensgroot dat Anwar El Ghazi tijdens de winterstop zou vertrekken. Een rugblessure gooide echter roet in het eten. Na een operatie lag hij er maanden uit.



De blessure moet als een mokerslag zijn aangekomen. Want Clement weet hoe het werkt bij Ajax. Alsof hij zijn rampspoed had voorvoeld: "Soms zit je dichtbij het eerste, of heb je een paar keer meegedaan. Dan moet je geen blessure krijgen. Dan ben je ineens weer héél ver weg, waar je eerder zo dichtbij was. Dan moet je mentaal heel sterk zijn. Dat onderschat de buitenwereld, hoe vreselijk moeilijk dat is. Daar hebben we het met elkaar over in de kleedkamer."



Door een zware rugblessure viel er voor Clement even minder te lachen.



VAN GAAL

Ruim een jaar eerder had Pelle Clement indruk gemaakt op niet de eerste de beste hoofdtrainer: Louis van Gaal. In de komkommertijd speelde een gezelschap Amsterdamse talenten op trainingscomplex Carrington een oefenwedstrijd tegen een belofteteam van Manchester United. Dat had Jaap Stam geregeld. De Engelsen speelden met een combinatieteam, inclusief wissels van het eerste. Rojo, die net een WK-finale had gespeeld, deed mee. En Jesse Lingard en Timothy Fosu-Mensah. Louis van Gaal was met zijn hele staf aandachtig toeschouwer.



Clement speelde op een voor hem niet gebruikelijke positie. "Als verdedigende middenvelder! Met Appie en Donny naast mij. Ik speelde de wedstrijd van mijn leven. Stam en Ulderink waren mij op dat moment aan het omturnen van aanvaller tot middenvelder. Kijk: als buitenspeler heb ik wel de loopactie, de snelheid en de combinatie in huis, maar niet de echte dribbel en de één-tegen-één. Ik zoek liever de combinatie met mijn middenvelders. Daarom zat het er wel aan te komen dat ik op het middenveld terechtkwam."



DE KONINKLIJKE

Clement kwam er overigens pas maanden later achter dat Van Gaal gecharmeerd van hem was. "Dat bleek hij tegen Herman Arends te hebben gezegd. Die twee zijn vrienden en bleken 's avonds een wijntje met elkaar te hebben gedronken. Vond het grappig om te horen."



De doorbraak van Pelle Clement mag gerust een opmerkelijk verhaal worden genoemd. Het begon voor Clement, de derde telg in een gezin met vier jongens, allemaal aan de Haarlemse Spanjaardslaan. "In navolging van mijn broers Ole en Finn werd ik lid van de Koninklijke HFC. Ik begon in de F17, maar nadat ik er twaalf had gemaakt tegen de F16 vroeg mijn vader of het niet verstandig was dat ze mij in een hoger team zouden plaatsen. Na enig bedenktijd van de elftalcommissie mocht ik het in de F10 proberen. De volgende wedstrijd zat ik in de F1."



Een waardig afscheid voor Clement in Amsterdam.



ZWARE TIJDEN

"Ajax stond al snel op de stoep. Ik mocht op stage komen. Ik werd achterin gezet en vond het niet zo leuk. Het werd dus niks. Maar twee jaar later was er weer belangstelling van Ajax. Tijdens die stage speelde ik voorin en mocht ik gelijk blijven. Vanaf de E'tjes heb ik de hele jeugdopleiding doorlopen. In eerste instantie vrij soepeltjes, maar vanaf de B-junioren met de nodige moeite."



"Ik was flink gegroeid, kreeg last van mijn knieën. Dat ging ten koste van mijn wendbaarheid en mijn snelheid. De dagen waren lang. Opstaan, school, naar de club, huiswerk maken, trainen en weer terug naar huis. Om op zaterdag wéér op de bank te zitten. Ik had het moeilijk, mentaal vooral. Het was spannend of ik mocht blijven."



GERY VINK

"In de A2 heeft Gery Vink mij onder zijn vleugels genomen. Hij heeft mij goed in de spiegel laten kijken en mij met de grond gelijk gemaakt. Ik vond het allemaal mooi en prachtig bij Ajax, maar was veel te gemakzuchtig. Ik was me er niet van bewust wat het inhield om prof te worden. Maar Gery gaf mij ook vertrouwen en liet me gewoon lekker voetballen. Het plezier was terug, fysiek ging het ook weer beter. Sindsdien ben ik stappen gaan maken. Eerst in de A1, nu bij Jong."



"Aan het begin van het seizoen waren de spitsen op. Dolberg werd doorgeschoven naar het eerste, Zivkovic was naar FC Utrecht vertrokken en de overige spitsen waren geblesseerd. Toen besloot Marcel Keizer mij een linie door te schuiven. Onder Stam en Ulderink was ik immers middenvelder, nadat ik zo'n beetje de gehele jeugd voorin had gespeeld. Ik dacht: ik ben geen spits, maar ik vind het prima en zie wel waar het schip strandt. Het ging aardig en sindsdien sta ik voorin."



READING

"Veel spelers van Jong zitten dicht tegen het eerste aan. Het mooie is: we gunnen het elkaar. Dat heb ik gemerkt tijdens mijn debuut in het eerste tegen Kozakken Boys. De jongens waren oprecht blij voor mij, ook na mijn competitiedebuut tegen NEC. Zelf ben ik gaan kijken naar de bekerwedstrijd tegen Willem II. Normaal zou ik zo'n wedstrijd op de tv hebben gekeken, maar ik wist dat Appie en Frenkie hun debuut konden maken. Wat ik zou doen als een Eredivisieclub mij in de winterstop wil huren? Dat is aan de technische staf. Het liefst blijf ik bij Ajax."



Dat was toen. Maar aan de flirt van Reading, de nummer drie van het Championship, kon hij dus geen weerstand bieden. De hoofdreden: Jaap Stam, de man die Clement beter kent dan Clement zelf, aldus de Haarlemmer nadat de transfer wereldkundig was geworden. "Hij weet wat ik in huis heb. Ik was toe aan een nieuwe stap en dit is een geweldige club." Stam zelf, over zijn eerste zomeraankoop: "Hij moet natuurlijk wennen aan ons spel, maar Pelle is een jonge, veelbelovende speler. Ik ben blij dat wij hem in huis hebben gehaald. Hij is snel, technisch en beschikt over een goede persoonlijkheid."