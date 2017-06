PANNA! presenteert het Grote Vakantie Doeboek

Naast puzzels, quizzen, raadsels en kleurplaten valt er genoeg te lezen, inclusief een terugblik naar afgelopen seizoen en een spannende reportage over de Champions Leaguefinale. Willen de jongens en meiden graag coole trucs leren, een listige panna geven of een vrije trap oefenen? PANNA! biedt met handige tips de helpende hand!



Wat het boek uniek maakt, is dat topvoetballers hun volledige medewerking verlenen aan het PANNA! Vakantie Doeboek. De fotografie is verzorgd door de huisfotografen van Pro Shots, de strips en cartoons zijn gemaakt door John Welten.



Het extra dikke PANNA! Vakantie Doeboek is te koop voor 5,99 euro. En is verkrijgbaar in de boekenzaak en de kantoorboekhandel.