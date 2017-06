Moet John Stegeman twijfelen tussen Gladon en Armenteros?

De één z'n dood was begin vorig seizoen de ander z'n brood bij Heracles Almelo. Paul Gladon verkaste vlak voor de transferdeadline naar Wolverhampton Wanderers en daardoor zag de club zich genoodzaakt om Samuel Armenteros te halen. Komend seizoen dartelen beide spitsen vermoedelijk rond in het Polman Stadion.

De vraag is: moet trainer John Stegeman twijfelen over zijn keuze voor de spitspositie? Gladon schonk hem een seizoen eerder belangrijke doelpunten in de play-offs om Europees voetbal. Ook vervolgde hij die weg begin vorig seizoen, waardoor hij een verrassende transfer naar Wolverhampton Wanderers verdiende. Maar zijn opvolger, Samuel Armenteros, deed al snel van zich spreken als topschutter.



Vitesse

Het kan zijn dat, door de komst van Gladon, een transfer van Armenteros aanstaande is. De Zweed wordt immers in verband gebracht met onder meer Vitesse. Mocht hij vertrekken, dan staat er in ieder geval een waardige opvolger klaar. Maar de kans is ook aanwezig dat Heracles zich door Vitesse niet laat paaien door een magere transfersom.

Gladon kende een uitermate teleurstellend seizoen in dienst van Wolverhampton. Hij kon er de vijf duels die hij in de zomer nog voor Heracles Almelo speelde niet eens evenaren. In twee Championship-wedstrijden en één bekerduel wist hij niet te scoren voor The Wolves. Zijn rol was na de tiende speelronde al uitgespeeld. Hij zat tegen Leeds United, op 22 oktober 2016, voor de laatste keer bij de wedstrijdselectie.

Jupiler League

De Hoofddorper heeft vooral in dienst van Jupiler League-clubs bewezen over een neusje voor de goal te beschikken. Met de ervaring in Engeland op zak kan het zomaar zijn dat hij als huurling in de Eredivisie weer gaat scoren. En dan is hij een prima keuze als spits, ware het niet dat Armenteros al bijna een jaar onomstreden is in Almelo.

Stegeman gaf de 27-jarige spits het vertrouwen na mislukte buitenlandse avonturen en kreeg dat dubbel en dwars terugbetaald. In 28 duels trof Armenteros negentien keer doel in de Eredivisie. En dergelijke statistieken kan Gladon zeker niet overleggen. De keuze wordt lastig, maar Stegeman heeft de tijd om een weloverwogen keuze te maken.