Samenvatting: Duitsland langs Mexico na bliksemstart (4-1)

Helaas voor de neutrale toeschouwer was het duel al na acht minuten beslist. Leon Goretzka sloeg in de beginfase twee keer toe en zette daarmee direct de ruststand op het scorebord. Mexico speelde in het vervolg niet eens onaardig en creëerde een aantal kansen. Timo Werner en Ajacied Amin Younes scoorden in de tweede helft nog voor de Duitsers. In de tussentijd zorgde Marco Fabian met een wonderschoon doelpunt voor de eretreffer: 4-1.



Goretzka

Doelpuntenmaker en tevens matchwinner Leon Goretzka heeft zich dit seizoen stormachtig ontwikkeld in Duitsland. De talentvolle middenvelder beleefde dit seizoen zijn grote doorbraak bij Schalke 04 en laat zien ook van waarde te zijn voor Die Mannschaft. Tijdens de afgelopen voetbaljaargang speelde hij dertig keer mee in de Bundesliga en was hij vijf keer trefzeker. De 22-jarige spelmaker mag zich met zijn dubbelslag tegen Mexico tot zover gedeeld topscorer van het toernooi noemen. De Duitser heeft net als zijn ploeggenoot Timo Werner drie doelpunten op zijn naam staan.







Tegenstander

Woensdagavond eiste Chili de eerste finaleplaats op ten koste van Portugal. Het ging niet vanzelf, want na honderdtwintig minuten stond nog altijd de brilstand op het scorebord. Doelman Claudio Bravo werd uiteindelijk de Chileense held met liefst drie gestopte strafschoppen.





Claudio Bravo pakte alle strafschoppen tegen Portugal



De samenvatting van de wedstrijd:



All Goals & highlights - Germany 4-1 Mexico... door goalsarena2017