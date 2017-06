Zo reageert Twitter op de transfer van Amrabat

Maandenlang hing de transfer van Sofyan Amrabat naar Feyenoord in de lucht. Nu zijn vertrek bij FC Utrecht is geland bij de fans, zijn de meningen verdeeld. Op Twitter laten voetballiefhebbers het niet na hun mening te geven.

#Boetius en #Amrabat.. En ik maar hopen dat Feyenoord eindelijk eens door zou pakken. Zet je uiteindelijk gewoon een stap terug. Triest. — (@deHelderziende) 30 juni 2017

Jean-Paul Boëtius op de plek van Eljero Elia en Sofyan Amrabat om het vertrek van één van de middenvelders op te vangen. 'De Helderziende' vindt het maar niks. Amrabat komt voor vier miljoen euro over van FC Utrecht, maar dat is niet de aankoop waar hij op had gehoopt.

Prima kerel die Amrabat, tenminste niet zo arrogant als Ziyech toen bij Ajax — W ● |_| T E R (@WOUTER010_) 30 juni 2017

De persoonlijkheid van Amrabat valt al in de smaak bij Feyenoord. Het blijft toch een eeuwige strijd tussen Feyenoord en Ajax over de houding naar elkaar toe. Amrabat werd ook genoemd bij Ajax; daar zou hij dan een concurrent van Hakim Ziyech worden.

Feyenoord heeft een luie scouting, maar Overmars kijkt wat die doet. Hilarisch #Amrabat — Ruben van Vliet (@Ruben_van_Vliet) 30 juni 2017

Kritiek op het kopieergedrag van Marc Overmars; de late interesse van de Amsterdammers in Amrabat is niet voor het eerst. Overmars meldde zich vorig seizoen ook al op het laatste moment voor Bart Ramselaar toen die net bezig was zijn transfer naar PSV af te ronden.

In Rotterdam zyn ze gefopt Door #fcutrecht en #Ajax dienu de winst delen. #Amrabat was by ajax nooit een optie gezien de vele middenvelders — VV17 (@V_Verbruggen17) 30 juni 2017

Ajax raakte deze zomer Davy Klaassen kwijt, dus van een overschot aan middenvelders is geen sprake meer. Donny van de Beek is nu de eerstvolgende in de rij die als vervanger voor Klaassen klaarstaat.

Nouri voor Amrabat ruilen zou echt je reinste wanbeleid zijn. Zo'n potentiële topper met een echt Ajax hart doe je dit toch niet aan? — Nick (@NFD410) 30 juni 2017

Er zou ook nog eens sprake van zijn dat Abdelhak Nouri door Ajax is aangeboden als ruilmiddel voor Sofyan Amrabat. Nouri speelt net als Amrabat als centrale middenvelder en werd verkozen tot speler van het jaar in de Jupiler League. Het zou een opmerkelijke stap zijn geweest.

Ben benieuwd waar Amrabat gaat spelen, ruimte op het middenveld is er namelijk niet.. #Feyenoord — Nick (@iNickD) 30 juni 2017

Net als bij Ajax lopen er ook bij Feyenoord veel kwalitatieve middenvelders rond. Marko Vejinovic en Simon Gustafson hebben echter al te horen gekregen dat zij deze zomer mogen vertrekken uit Rotterdam.