Feyenoord deed er veel te lang over om Amrabat binnen te hengelen. De transfer kwam in een stroomversnelling terecht toen Ajax plotseling opdoemde als concurrent voor de Marokkaanse centrale middenvelder.

Stel, Sofyan Amrabat had voor Ajax gekozen….

Dan had Ajax de zoektocht naar een opvolger voor Davy Klaassen in principe kunnen staken. Met Donny van de Beek loopt de natuurlijke opvolger van Klaassen al in Amsterdam rond, maar in lijn van de Ajax-filosofie zou Amrabat de druk op het basiselftal kunnen verhogen.

Dan zou Sofyan Amrabat in feite dezelfde stap hebben gemaakt als zijn broer Nordin Amrabat hem aanraadde. De huidige speler van Watford was bij de presentatie van zijn broertje aanwezig. Daar liet hij doorschemeren dat hij zelf ook zou hebben gekozen voor deze tussenstop bij een Nederlandse topclub. Bij zowel Ajax als Feyenoord zou Amrabat volgend seizoen in Europa zijn uitgekomen. Ajax moet zich via de voorrondes nog zien te plaatsen voor de Champions League.

Dan zou Feyenoord op zoek moeten naar een andere middenvelder. Dat had een lastige missie geworden voor de Rotterdammers. Amrabat was een zogeheten long term project van Feyenoord. Het zou een teken van wanbeleid zijn als de club er niet in was geslaagd om de speler los te weken bij FC Utrecht. Over mogelijke alternatieven is weinig gerept.

Dan had Abdelhak Nouri mogelijk de overstap van Ajax naar FC Utrecht gemaakt. Een groeibriljant zou dan verloren zijn gegaan voor de Amsterdammers. Naar verluidt wilde Ajax Nouri aanbieden als ruilmiddel voor Amrabat. Een jongen met een Ajax-hart was dan naar rivaal Utrecht vertrokken. Een opmerkelijk gerucht, dat mag gezegd worden.