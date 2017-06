In beeld: de vakantiekiekjes van Nederlandse profs

Joshua Brenet

De prijs voor meest opvallende vakantiefoto gaat naar Joshua Brenet. Zonder concurrentie overigens. En alhoewel Brenet anders beweert vragen wij ons af of de PSV'er daadwerkelijk een sprintduel kan winnen van een struisvogel.





Luuk de Jong

Dit seizoen speelden Luuk-en Siem de Jong bij PSV voor het eerst samen. En dat beviel blijkbaar goed. Want aan onderstaande foto te zien waren de broertjes elkaar nog niet zat. Samen brachten ze namelijk de avond door op Ibiza.

Team LIO @lioibizaofficial Een bericht gedeeld door Luuk de Jong (@luukdejong9) op20 Jun 2017 om 4:26 PDT





Georginio Wijnaldum

Een foto met een hoog Rambo-gehalte. Het is niet meteen het vakantiekiekje dat je van Georginio Wijnaldum verwacht. Wij kennen hem toch vooral als de goedlachse middenvelder van Liverpool.

Beautiful nature. I LOVE SURINAM #soldierthings #armyguy Een bericht gedeeld door Gini Wijnaldum (@gwijnaldum) op22 Jun 2017 om 8:02 PDT

Memphis Depay

Veel voetballers lijken hun vakantietijd te slijten aan de rand van het zwembad. Zo niet Memphis Depay, blijkt als we een blik werpen op zijn Instagram-profiel. Niet alleen zorgde Depay er voor dat hij fit bleef, ook nam hij een rapnummer op met Quincy Promes en vroeg hij zijn vriendin Lori Harvey ten huwelijk. Gefeliciteerd Memphis!

SHE SAID YESSSS!!!!!!! Een bericht gedeeld door Memphis Depay (@memphisdepay) op24 Jun 2017 om 2:39 PDT





Gregory van der Wiel

Gregory van der Wiel blinkt vandaag de dag alleen nog maar uit op social media. Tijdens zijn vakantie in de Verenigde Staten liep Van der Wiel Neymar tegen het lijf. Waarschijnlijk is dat voor de verdediger ook de enige manier om Neymar te treffen.

Een bericht gedeeld door Gregory van der Wiel (@gregoryvanderwiel) op7 Jun 2017 om 2:08 PDT





Vincent Janssen

De foto is misschien een beetje cliché maar wij vinden het mooi om te zien dat Janssen zijn vakantie doorbrengt met oud-ploeggenoten Tim Receveur en Joris van Overeem. Overigens is Ricardo van Rhijn ook in onderstaande foto te vinden.

Good times in Barcelona Een bericht gedeeld door Vincent Janssen (@vincentjanssenofficial) op11 Jun 2017 om 12:45 PDT





Hakim Ziyech

Hakim Ziyech liep tijdens zijn vakantie op Curaçao Peter Bosz tegen het lijf. Wordt hier nog even teruggeblikt op afgelopen seizoen of zouden de eerste onderhandelingen over een transfer naar Dortmund al zijn gevoerd?

Hakim en Peter Bosz treffen elkaar op hun vakanties in Curaçao! Een bericht gedeeld door Hakim Ziyech (@ziyech10) op18 Jun 2017 om 10:23 PDT





Eljero Elia

Het gaat goed met Eljero Elia. De aanvaller timmerde afgelopen seizoen aardig aan de weg, wat hem een transfer naar Başakşehir opleverde. En ook als mede-eigenaar van Balr gaat het Elia zo te zien voor de wind.





Joël Veltman



Na een uitstekend seizoen genoot Joël Veltman van een welverdiende vakantie in de Verenigde Staten. En daarbij stond een concenrt van The Backstreet Boys op het programma. Wij vragen ons wel af of dat een idee van meneer of mevrouw Veltman was.

Last night at the @backstreetboys Een bericht gedeeld door Joël Veltman (@joelveltman) op22 Jun 2017 om 9:34 PDT