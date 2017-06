Waarom Olympique Lyon alles weet van Mariano Diaz

Een Galactico die een anoniem bestaan leidt, dat is bijna ondenkbaar. Mariano Diaz komt er dicht bij in de buurt. De aanvaller is een jeugdproduct van Real Madrid, maar vertrekt nu gedesillusioneerd naar Olympique Lyon. Bij die club weten ze wel raad met hem.

De naam Mariano Diaz spreekt verre van tot de verbeelding als het gaat om een speler van Real Madrid. Met zijn 23 jaar is hij het talent-zijn al bijna voorbij. Ondertussen wacht hij nog steeds op zijn doorbraak in het betaald voetbal. Hij speelde in het voorbije seizoen over alle competities genomen slechts 302 minuten voor Real. Dat is bij elkaar opgeteld amper vier duels.

Concurrentiestrijd

Trainer Zinedine Zidane deed dit seizoen in La Liga geen enkele keer een beroep op hem als basisspeler. Wel mocht hij acht keer invallen. De grote reden van zijn anonimiteit in Madrid is de hevige concurrentiestrijd. Karim Benzema krijgt al jaren de voorkeur als eerste spits bij De Koninklijke.

Olympique Lyon is voornemens komend seizoen de strijd aan te binden met Paris Saint-Germain en AS Monaco. Daarvoor moet er geïnvesteerd worden, begrijpt voorzitter Jean-Michel Aulas. De club houdt sterk rekening met een vertrek van Alexandre Lacazette en is alvast bezig met de toekomst. Memphis Depay kwam in de winterstop en Bertrand Traoré maakt deze zomer de overstap.

Miljoenenaankoop nummer drie is Mariano Diaz. Aulas kon om advies in te winnen over de aanvaller moeiteloos terecht bij een aantal oude bekenden bij Real Madrid. De preses hoorde goede berichten van Zidane, die jarenlang international was van de Franse nationale ploeg. En ook Benzema, oud-speler van Lyon, was positief over zijn concurrent voor de spitspositie.

Statistieken

Het kan haast niet anders dan dat Diaz de opvolger wordt van Lacazette. En gezien de statistieken kan de Dominicaanse Spanjaard best in de voetsporen treden van de Franse topschutter. Hij scoorde bij Real Mardrid B 32 keer in 43 wedstrijden. Daarnaast was hij in de veertien karige optredens voor het eerste van Real vijf maal trefzeker.

In Lyon is de concurrentiestrijd, mits Lacazette vertrekt, een stuk minder hevig. Tijd om door te breken, dus. Aulas rekent erop dat zijn oude bekenden het goed hebben gezien.