Video: Prachtige treffer van Quigley in Champions League

Wow! Een prachtig doelpunt deze week in de Champions League. In de eerste voorronde welteverstaan.

Deze kwam op naam van Scott Quigley. De 24-jarige aanvaller van The New Saints uit Wales voltooide zijn kunststukje tegen Europa FC uit Gibraltar. Quigley nam de bal net voor rust knap aan en passeerde zo zijn directe opponent.



Aansluitend haalde de Engelsman snoeihard uit: 1-1. Europa FC won het duel overigens verrassend met 1-2. Komende week kan TNS de achterstand in het rotsstaatje nog uitbreiden.