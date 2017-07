“ De Jamaicanen, die tegenover ons zaten te eten, liepen met hun bord van tafel af”

"Want negen van de tien keer is dat helaas negatief", vertelt Kemy Agustien, één van de spelers uit de 23-koppige selectie die de Caribbean Cup in ontvangst mocht nemen, tegenover ELF Voetbal. In de eindstrijd werd het favoriete Jamaica met 2-1 verslagen. "Toen we maandag vanuit Martinique (gastland, red.) naar huis vlogen, wisten we niet wat ons te wachten stond. Maar het hele vliegveld stond vol. Toen we door de douane kwamen, werden we via een parade ontvangen. Dat had ik nog nooit meegemaakt."



Minister-president

Vanaf dat moment was het feest, vertelt de 30-jarige middenvelder. "We reizen altijd met een open bus. Eindbestemming was het stadhuis van Punda. Normaal een reisje van vijf of tien minuten. Nu deden we er een uur over. Op het stadhuisplein ging het feest verder. Woensdag mochten we met zijn allen bij de minister-president langs. Ze vertelden dat we in de geschiedenis terecht zouden komen. We gaven ze enkele ballen met onze handtekeningen. Die worden nu bewaard in een speciaal kamertje."





In de finale van de Caribbean Cup werd titelverdediger Jamaica verrassend met 2-1 geklopt. "We begonnen als underdog, maar het was een goede wedstrijd. Jamaica gooide het op hun typische fysieke spel met hard werken en zoveel mogelijk duels. Wij probeerden het voetballend op te lossen. We kwamen met 1-0 voor. Maar een minuut nadat zij 1-1 maakten, scoorden wij alweer de 2-1. Dat was de genadeklap."



Een geheim voor de gewonnen titel heeft Agustien niet. "We zijn een team, net een familie. We hebben altijd plezier als we met elkaar zijn. We zijn nu ook stabieler." Zondag volgt er nog een internationale huldiging. "Daar ben ik helaas niet bij. Ik ben nu (vrijdag en zaterdag, red.) twee dagen in Nederland. Even op bezoek bij mijn gezin, oudste (negen jaar, red.) en jongste (vijf weken, red.) zoon in Brabant. Zondag vlieg ik weer terug en maandag sluit ik weer aan bij de training." Volgende week staat de Gold Cup in de Verenigde Staten alweer op het programma.



Bob Marley

Daar is uitgerekend Jamaica de eerste tegenstander in de poule. "Dat maakt het juist mooi voor beide teams. We kunnen ze gelijk pakken om het toernooi goed te starten. Alles valt of staat met die eerste wedstrijd. We komen met vertrouwen aan de aftrap. Al weten we dat ze ons wel heel graag willen verslaan. We sliepen tijdens de Caribbean Cup in hetzelfde hotel als Jamaica. 's Morgens bij het ontbijt waren we in euforie en zongen we. Deze keer kwam net Three Little Birds (Everything's Gonna Be Alright, red.) van Bob Marley voorbij. Iedereen deed vrolijk mee. De Jamaicanen, die tegenover ons zaten te eten, liepen met hun bord van tafel af."





Of Agustien speelt of niet, weet hij niet. "Helaas heb ik de laatste twee, drie wedstrijden niet meer gespeeld. Daar ben ik het niet mee eens, maar de bondscoach (Remko Bicentini, red.) heeft nu natuurlijk weinig redenen om te wisselen. Maar ik ben ook mee als leidertype. Ik heb natuurlijk het nodige meegemaakt en geef altijd mijn mening. Dat heeft deze jonge ploeg nodig."



Filippijnen

De Brabander speelt sinds dit kalenderjaar op de Filippijnen bij Global Cebu FC. "De competitie is begonnen in april en loopt nu gewoon door. Het is de bedoeling dat ik straks zo snel mogelijk aansluit. Gelukkig winnen ze hun wedstrijden nu ook zonder mij. Paul Mulders (oud-ADO Den Haag, red.) speelt voor dezelfde ploeg en onze spits was onder Leo Beenhakker met Trinidad & Tobago actief op het WK."



"Na mijn vertrek bij FC Dordrecht, wat me niet veel, kwam ik niet direct aan de bak in Europa. Ik werd benaderd voor de Filippijnen. Het financiële plaatje was goed en ook voor mijn ervaring leek het me een mooie stap. De Filippijnen zijn een mooi eiland, het voetbal is daar in een opwaartse stroom en als ik daar mijn steentje aan kan bijdragen, is dat mooi meegenomen. Het voetbal daar is knots- en renwerk, dat wel. Het is mijn bedoeling om deze zomer weer naar Europa terug te komen. Al heb ik daar voor twee jaar getekend."



Agustien woont in een appartement. "Ik kan daar alle voetbalkanalen zien, haha. Al is het daar zes uur later, waardoor wedstrijden vaak 's nachts plaatsvinden." De Brabander woont er goed. "Het is achttien uur vliegen, maar ik woon daar in een goed gedeelte. Het is echt mooi daar. Wat ik daar meemaak, is echt ongelofelijk. Het eten is goedkoop, het is altijd mooi weer, zelfs 's nachts is het daar 26 of 27 graden, de mensen zijn altijd vriendelijk."



Krottenwijken

Al is de armoede niet ver weg. "Als ik de weg oversteek, zit ik bij wijze van spreken direct in de krottenwijken. Om de vijftig à honderd meter staat daar een politiekorps, security. Die mannen dragen een grote shotgun langs het lichaam. Alles wordt daar goed in de gaten gehouden. Ze spreken daar trouwens allemaal Engels. Volgens mij als enige Aziatische land."





In zijn kleurrijke carrière denkt hij nog wel eens terug aan Engeland. "Het meeste heb ik met Swansea City. Daar kende ik mijn beste tijd als voetballer. Het voetbal daar was van een abnormaal hoog niveau. De mensen waren ook aardig."



Frank de Boer

Op uitleenbasis was hij ook actief voor Crystal Palace, de club waar afgelopen week Frank de Boer als nieuwe manager werd gepresenteerd. "Aan de ene kant verraste me dat niet. Crystal Palace staat erom bekend om trainers te laten komen en te laten gaan. Het is een mooie club. Ze doen het toch goed. De Boer zal zeker een kans krijgen. Ze hebben hem niet voor niets voor drie jaar laten tekenen. De Boer heeft bewezen wat hij kan als hij de tijd en ruimte krijgt."