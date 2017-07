Video: Bijzonder eigen doelpunt in Vietnam

Nguyen Dinh Nhon was de ongeluksvogel. De middenvelder van Sanna Khanh Hoa was op bezoek bij Than Quang Ninh net iets eerder bij de bal dan zijn tegenstander. In een poging het vijfje weg te werken, trapte hij de bal met een boog terug. Daar stond doelman Nguyen Tuan Manh net iets te ver voor zijn doel.



Het eindresultaat raadt U al. Het werd 2-1 en Than Quang Ninh nam de zesde plaats over van Sanna Khanh Hoa. Het bijzondere doelpunt is hier te bekijken.