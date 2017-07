De vrouw van Lionel Messi: dit moet je over haar weten

Lionel Messi gaf vrijdagavond in zijn geboorteplaats Rosario het 'ja-woord' voor het altaar aan zijn jeugdliefde Antonella Roccuzzo. Maar wie is de vrouw van de superster van FC Barcelona eigenlijk? Zo bekend als zangeres Shakira, Gerard Piqué's liefde, is ze bijvoorbeeld niet. Een voorstelrondje:

Antonella Roccuzzo (29) viert haar verjaardag op 26 februari, ze is ruim een half jaar jonger dan haar man:



Feliz cumple mi vida !!!! Te amamos Een bericht gedeeld door Leo Messi (@leomessi) op26 Feb 2017 om 2:27 PST



Samen met Leo kreeg ze tot dusver twee kinderen, Thiago (4) en Mateo (1):



Ya en casa con la familia y unos buenos mates !!!! Los amo Een bericht gedeeld door Leo Messi (@leomessi) op17 Sep 2016 om 10:08 PDT



Net als haar man Messi heeft Antonella een aantal tatoeages. Onder andere de namen van haar twee zoons op haar handen en deze dus:



Terminando la noche con @sofibalbi !! @eudoxia_acces Een bericht gedeeld door AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) op14 Mei 2016 om 8:13 PDT



Hoewel ze niet vaak in de schijnwerpers staat, heeft ze wel een paar dezelfde hobby's als haar collega-voetbalvrouwen, waaronder shoppen. Niet alleen Mary Roose, maar ook Adidas mag ze graag dragen:



Gracias @mary_roose por tan hermosos zapatoss!!! Uno mas lindo que el otro Een bericht gedeeld door AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) op14 Jan 2016 om 8:04 PST



Zelf heeft de familie Messi tegenwoordig een even mooie als grote Bordeaux dog, maar vrouwlief vindt bijna alle soorten viervoeters prachtig. Het is dan ook niet gek dat zij Messi de hond cadeau deed in 2016.



Een bericht gedeeld door AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) op4 Feb 2015 om 4:21 PST



Naast honden heeft ze nog een andere gezamenlijke passie met Leo: gitaar spelen. Zouden ze het El Cant del Barça kunnen riedelen?



Despidiendo el año con algo de musica#goodbye2013 #bienvenido2014 Een bericht gedeeld door AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) op31 Dec 2013 om 9:06 PST



Ook is mevrouw Messi een groot fan van schoenen. Samen met Sofía Balbi, de vrouw van Luis Suárez, ontwierp ze een eigen schoenenlijn met bijpassende schoenenwinkel.



No falta nada para la inauguración de la tienda en Barcelona!!! Felicidad @sarkany.es #6dias @sofibalbi Een bericht gedeeld door AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) op11 Mei 2017 om 6:16 PDT



Antonella studeerde aan de Universiteit van Rosario. Ze begon met tandheelkunde, maar eindigde met voedingswetenschappen. Hoewel ze dus zeker geleerd is, mag ze ook graag minder hoogstaande literatuur lezen. Jawel: Harry Potter.



Al fin!!!! Y la magia continuaa Een bericht gedeeld door AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) op9 Aug 2016 om 6:00 PDT

En tot slot nog de uitleg hoe Messi en Antonella elkaar leerden kennen. Bij de meesten is wel bekend dat ze al sinds hun vijfde jaar bevriend zijn en ze dus al heel lang samen doorbrengen. Dat is mede en misschien wel vooral te danken aan Lucas Scaglia (linker jongen), een neef van Antonella. Antonella en hij zijn overigens zo close dat ze elkaar broer en zus noemen. Thiago en Mateo noemen hem dan ook oom. Dankzij hem, want hij is weer een goede vriend van Messi, kwamen de Barça-ster en Antonella met elkaar in contact. Hij was dus de maizena van de relatie, die inmiddels is verbonden in het huwelijk. Dat ze nog lang en gelukkig samen mogen leven.