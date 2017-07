FC Transfervrij: Messi, Sanchez, Isco, Özil en meer!

Ja, het is wellicht nog een beetje vroeg. Maar vandaag, op 1 juli 2017, zijn er heel veel spelers werkloos geworden. Hun contract liep af en dus zijn ze gratis op te halen dus. Over exact een jaar kan voor heel veel grote sterren hetzelfde gelden. Over zes maanden mogen ze al met andere clubs in gesprek gaan. Wie van deze grootheden heeft dan nog steeds een aflopende verbintenis?