Alles wat je moet weten over de Confederations Cup-finale

Zaterdagavond staat om 19:45 uur de finale van de Confederations Cup op het programma. Chili en Duitsland maken uit wie de generale repetitie van het WK in Rusland het best heeft volbracht. Een overzicht van de twee laatst overgebleven ploegen .

Chili

Vanzelfsprekend leunt de ploeg van bondscoach Juan Antonio Pizzi grotendeels op de kwaliteiten van Alexis Sánchez en Arturo Vidal. De vedetten van Arsenal en Bayern München vormen al jaren de ruggengraat van het Chileense voetbal en leidden hun ploeg ook dit toernooi naar verschillende overwinningen. Daarnaast mag de rol van Gary Medel zeker niet onderschat worden. De kleine pitbull vreet zijn directe tegenstanders met huid en haar op en doet er alles aan om als winnaar van het veld te stappen.





Alexis Sánchez en Arturo Vidal zijn de onbetwiste sterspelers bij Chili



Ster van het toernooi: Claudio Bravo

De doelman heeft een beroerd seizoen achter de rug bij Manchester City, maar Claudio Bravo is dit toernooi van onschatbare waarde voor zijn geboorteland. In de halve finale tegen Portugal onderscheidde de inmiddels 34-jarige sluitpost zich met liefst drie gekeerde penalty's in de beslissende strafschoppenserie.





Claudio Bravo pakte alle strafschoppen tegen Portugal



Duitsland

De ploeg van Joachim Löw laat ondanks de afwezigheid van een aantal sterspelers verschillende landen alle hoeken van het veld zien. Vedetten als Mats Hummels, Jerome Boateng, Sami Khedira en Thomas Müller worden zonder enige moeite vervangen door Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Leon Goretzka en Timo Werner. Een nieuwe generatie is opgestaan bij de Duitsers en heeft alle ingrediënten om jarenlang een van de topfavorieten te zijn op WK's en EK's.





Leon Goretzka is een moderne heerser op het middenveld



Ster van het toernooi: Timo Werner

Na het afscheid van Miroslav Klose en het naderende voetbalpensioen van Mario Gomez was de spitspositie het enige zorgenkindje voor Löw. Experimenten met Mario Götze en Max Kruse in de punt van de aanval draaiden op niets uit en Thomas Müller wordt niet meer gezien als de perfecte nummer negen. Dit seizoen was daar plots Timo Werner. De razendsnelle aanvaller eindigde met zijn club RB Leipzig knap als derde in de Bundesliga en maakte 21 doelpunten. Het 21-jarige talent scoorde dit toernooi drie keer, wat hem gedeeld topscorer maakt met zijn ploeggenoot Leon Goretzka.







Eerdere ontmoetingen

Datum Toernooi Uitslag 23 maart 1960 Vriendschappelijk 3-1 Duitsland 26 maart 1961 Vriendschappelijk 3-1 Chili 6 juni 1962 WK 1962 2-0 Duitsland 18 december 1968 Vriendschappelijk 2-1 Chili 14 juni 1974 WK 1974 1-0 Duitsland 20 juni 1982 WK 1982 4-1 Duitsland 5 maart 2014 Vriendschappelijk 1-0 Duitsland 22 juni 2017 Confederations Cup 2017 1-1

Balans: 5x winst Duitsland, 2x winst Chili, 1x gelijkspel



Troostfinale

Naast de 'echte' finale van zondagavond staat op diezelfde dag om 13:45 uur de troostfinale gepland tussen Portugal en Mexico. Cristiano Ronaldo is in ieder geval niet van de partij. De Portugese vedette keerde vervroegd terug naar het thuisfront om zijn pasgeboren tweeling in zijn armen te sluiten.