Welke clubs smijten deze zomer het meeste geld over de balk?

Bayern München: 90,5 miljoen euro

De Duitse club spendeerde tot dusver bijna honderd miljoen euro aan vier nieuwe spelers, waarvan Kingsley Coman reeds een seizoen in München achter de rug heeft. De Franse buitenspeler komt na een seizoen als huurling definitief over van Juventus en krijgt komend seizoen gezelschap van zijn landgenoot Corentin Tolisso. Met Niklas Süle en Serge Gnabry haalt Bayern twee talentvolle spelers uit eigen land.

Vorige club Bedrag Corentin Tolisso Olympique Lyon €41.500.000 Kingsley Coman Juventus €21.000.000 Niklas Süle TSG Hoffenheim €20.000.000 Serge Gnabry Werder Bremen €8.000.000



Manchester City: 89 miljoen euro

Het is inmiddels bekend dat Manchester City niet op de centen hoeft te letten bij het aantrekken van versterkingen. Verrassend is het dan ook niet dat The Citizens schaamteloos bijna negentig miljoen euro betalen voor slechts twee spelers. Bernardo Silva, buitenspeler annex middenvelder, komt voor liefst vijftig miljoen over van AS Monaco. Ederson moet een einde maken aan het keeperssyndroom van Pep Guardiola.





Silva kegelde zijn nieuwe werkgever onlangs nog uit de Champions League met Monaco

Vorige club Bedrag Bernardo Silva AS Monaco €50.000.000 Ederson SL Benfica €39.000.000



AC Milan: 82 miljoen euro

Na een overname door Chinese investeerders breekt vanaf deze zomer een revolutie aan bij AC Milan. De nieuwe eigenaren zijn enorm actief op de transfermarkt en haalden inmiddels vier grote namen naar San Siro. André Silva, de aanwinst met het duurste prijskaartje, moet de komende jaren voor de doelpunten zorgen in Milaan.

Vorige club Bedrag André Silva FC Porto €38.000.000 Mateo Musacchio Villarreal €18.000.000 Ricardo Rodriguez VfL Wolfsburg €18.000.000 Franck Kessié Atalanta €8.000.000



AS Roma: 64,6 miljoen euro

Rick Karsdorp maakte onlangs voor veertien miljoen euro de overstap naar Rome, maar was niet de eerste of de laatste aanwinst van de Italiaanse club. Door het vertrek van Mohamed Salah naar Liverpool ter waarde van ruim veertig miljoen euro heeft AS Roma een ruim budget om de selectie te versterken. Karsdorp, Moreno, Pellegrini en Gonalons zijn tot nu toe de nieuwe namen bij de Giallorossi. Peres, Jesus, Rui en Fazio werden reeds een jaar gehuurd.

Vorige club Bedrag Rick Karsdorp Feyenoord €14.000.000 Bruno Peres Torino €12.500.000 Lorenzo Pellegrini Sassuolo €10.000.000 Juan Jesus Internazionale €8.000.000 Mário Rui Empoli €6.000.000 Héctor Moreno PSV €5.700.000 Maxime Gonalons Olympique Lyon €5.000.000 Federico Fazio Tottenham Hotspur €3.200.000



Everton: 63,5 miljoen euro

Ronald Koeman houdt zijn hand niet bepaald op de knip tijdens de jacht op versterkingen. De trainer van The Toffees contracteerde Jordan Pickford en Davy Klaassen voor grote bedragen. Henry Onyekuru, een van de grootste Afrikaanse talenten, komt voor bijna tien miljoen euro over van het Belgische KAS Eupen. Naar verluidt betaalt de club uit Liverpool binnenkort nog meerdere miljoenen voor Burnley-verdediger Michael Keane.





Davy Klaassen maakt zich op voor zijn eerste buitenlandse stap