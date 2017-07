Hoe is het nu met de IJslanders die op EURO 2016 verrasten?

Het was IJsland dat Oranje tot twee keer toe verraste op weg naar EURO 2016. In Rekyjavik won het team van bondscoaches Lars Lagerbäck en Heimir Hallgrimsson met 2-0 en in de Amsterdam ArenA met 0-1. Mede door die overwinningen kwalificeerde IJsland zich als nummer twee in groep A, achter Tsjechië voor het eindtoernooi in Frankrijk. En voor de Vikingen hun eerste eindtoernooi.



Vikingshow

Om het geheugen even verder op te frissen: IJsland kwam in een groep met Hongarije, Portugal en Oostenrijk. In de eerste wedstrijd tegen, de latere Europees kampioen, Portugal bleef IJsland knap overeind. Birkir Bjarnason bezorgde zijn land een punt: 1-1. In het tweede groepsduel leek IJsland op weg naar de eerste EK-zege ooit, maar Hongarije kwam twee minuten voor tijd op 1-1, nadat Gylfi Sigurdsson vanaf elf meter had gescoord. De derde groepswedstrijd tegen Oostenrijk werd een historische voor IJsland. In Stade de France maakte Arnór Ingvi Traustason in minuut 90+4 de winnende goal (2-1). Daarmee schoot de invaller zijn land laat naar de laatste zestien.





IJsland werd geliefd. De stuntploeg kreeg steeds meer fans. Zeker na de achtste finales, waarin Engeland werd verrast. Wayne Rooney opende al na vier minuten de score voor The Three Lions, maar binnen de twintig minuten had IJsland het tij gekeerd via Sigurdsson en voormalig Ajax-spits Kolbeinn Sigthorsson. Doelman Hannes Halldórsson hield zijn land daarna op de been. Zo bereikte IJsland de kwartfinales. Daarin bleek gastland Frankrijk veel te sterk voor de Vikingen, die als helden werden onthaald in Reykjavik. Hoe is het nu met de hoofdrolspelers van EURO 2016?



Heimir Hallgrímsson

De bondscoach trekt de lijn van het EK door richting het WK van volgend jaar. IJsland, met een aantal nieuwe gezichten in de selectie, ligt op koers voor Rusland, met een tweede plek in groep I achter Kroatië, dat vorige maand met 1-0 werd verslagen. De Kroaten hebben evenveel punten (dertien). Turkije en Oekraïne volgen met elf punten. Klinkt The Viking Clap in Rusland net zo luid als in Frankrijk?



Hannes Halldórsson

Een oude bekende voor mensen in Nijmegen. Halldórsson hoopte bij NEC een vaste waarde te worden, maar zijn inbreng in De Goffert bleef beperkt. Door een blessure kwam de film producer (Halldórsson maakte de video voor de inzending van IJsland voor het Eurovisie Songfestival in 2012) tot negen duels. De goalie staat tegenwoordig onder de lat bij Randers in Denemarken. En is deze zomer toerist in eigen land.



Tourists in Iceland! Een bericht gedeeld door Hannes Halldórsson (@hanneshalldorsson) op15 Jun 2017 om 9:38 PDT



Ragnar Sigurdsson

Bleek tijdens EURO 2016 een rots in de branding voor IJsland. Sigurdsson, centrale verdediger, scoorde ook de cruciale gelijkmaker tegen Engeland. Maakte na het EK voor zo'n vijf miljoen euro de overstap van Krasnodar in Rusland naar Fulham. Is sinds januari van dit jaar niet meer zeker van speelminuten op Craven Cottage. Met een contract tot 2018 is een transfer niet ondenkbaar. Nog wel international.



Birkir Bjarnason

Voldoet aan het beeld van een traditionele Viking: lange blonde haren en een baard. Tijdens het EK speelde de middenvelder nog voor FC Basel. Daar bleef hij tot januari van dit jaar. Toen kwam Aston Villa voor hem naar Zwitserland. De 58-voudig international kwam nauwelijks in actie voor The Villans. Blijft een vertrouwd gezicht in het IJslandse team en een groot liefhebber van verse zalm.



Helvíti góð veiðiferð að taka enda #salmon Een bericht gedeeld door Birkir Bjarnason (@birkirbjarnason) op26 Jun 2017 om 6:24 PDT



Gylfi Sigurdsson

Nog altijd de grote man van het IJslandse voetbal. De middenvelder van Swansea City was vorig seizoen goed voor negen goals en dertien assists in de Premier League. Mede door zijn inbreng bleven de Welshmen op het hoogste niveau. Sigurdsson blijft met een huidige marktwaarde van 25 miljoen (volgens Transfermarkt.de) de meest waardevolle Viking van de IJslandse selectie. Vloog deze zomer naar Hawaii voor een welverdiende vakantie en vrij exotische vakantiefoto's.



Bamboo Forest in Maui Een bericht gedeeld door Gylfi Sigurdsson (@gylfisig23) op24 Jun 2017 om 3:01 PDT



Aron Gunnarsson

De voormalig jeugdspeler van AZ was de trotse captain van IJsland tijdens het EK. De bebaarde Gunnarsson nam ook het voortouw bij The Viking Clap na de wedstrijden. Zo werd de middenvelder bekender door alle YouTube-video's van zijn samenspel met de fans dan van zijn voetballende kwaliteiten. Speelt sinds 2011 voor Cardiff City en was daar afgelopen seizoen een vaste waarde, ook bij de nationale ploeg. Verbleef deze zomer met zijn kersverse echtgenote op de Malediven.

#honeymoon @krisjfitness Een bericht gedeeld door Aron Gunnarsson (@arongunnarsson) op24 Jun 2017 om 12:02 PDT



Arnór Ingvi Traustason

Was op het EK een van de jongste en minst ervaren spelers bij IJsland, maar geniet na zijn goal tegen Oostenrijk, diep in blessuretijd, voor de rest van zijn leven een heldenstatus op het eiland. Werd na EURO 2016 door het Oostenrijkse Rapid Wien weggehaald bij IFK Nörrkoping in Zweden. Scoorde drie keer in 22 duels. Keerde een jaar na zijn moment of fame in Stade de France terug in Parijs, met zijn geliefde.



❤ Een bericht gedeeld door Arnór Ingvi Traustason (@arnoringvi) op12 Jun 2017 om 12:23 PDT



Kolbeinn Sigthórsson

Speelden jarenlang in de Eredivisie: eerst voor AZ en later voor Ajax. Bleek ook een soort man van glas. De blessuregevoelige Sigthórsson stond tijdens het EK even in de schijnwerpers met zijn doelpunt tegen Engeland en wekte daarmee blijkbaar de aandacht van Galatasaray. De Turken namen de spits op huurbasis over van FC Nantes, maar al na een half jaar keerde Sigthórsson terug in Frankrijk. Speelde geen minuut in de tweede seizoenshelft. Geen vaste waarde meer bij de nationale ploeg. Zijn Instagram-account is de laatste maanden ook niet echt meer geüpdate...

Goodluck guys! Next goal #russia2018 Een bericht gedeeld door Kolbeinn Sigþórsson (@kolbeinnsigthorsson) op5 Sep 2016 om 11:35 PDT



Gudmundur Benediktsson

En dan Benediktsson, de sinds een jaar wereldberoemde tv-commentator uit IJsland. Zijn naam is misschien niet overal bekend, maar zijn overslaande stem kennen ze van de VS tot aan China en van de Australië tot aan Brazilië. Werkt nog steeds bij de IJslandse tv. Benediktsson, vader van PSV'er Albert Gudmundsson, is inmiddels beter bekend als Gummi Ben, blijkt op Twitter. We zijn benieuwd hoe enthousiast hij reageert wanneer IJsland zich zou plaatsen voor het WK in Rusland.