'Transfervrije Pepe verkiest Turkije boven stap naar PSG'

Pepe heeft over belangstelling niets te klagen. De Portugees international is transfervrij na zijn vertrek bij Real Madrid. PSG wilde de ervaren verdediger inlijven, maar Pepe geeft volgens MARCA de voorkeur aan een transfer naar Turkije.

Lange tijd leek Paris Saint-Germain de nieuwe werkgever van Pepe te worden. De Portugees is na tien jaar Real Madrid op zoek naar een nieuwe uitdaging. De gesprekken met PSG zouden echter zijn gestaakt vanwege onenigheid over de gewenste contractduur. Besiktas is volgens MARCA nu de grootste kandidaat om Pepe aan te trekken.