'Milan blijft shoppen en wil international van Turkije'

Sky Sport Italia meldt dat Leverkusen en Milan al een paar dagen in gesprek zijn over de transfer van Calhanoglu. De middenvelder verruilde in de zomer van 2014 Hamburger SV voor een overstap naar Leverkusen. De in Mannheim geboren Turk moet na Fabio Borini (Sunderland), Franck Kessié (Atalanta Bergamo), Mateo Musacchio (Villarreal), Ricardo Rodríguez (VfL Wolfsburg) en André Silva (FC Porto) de zesde aanwinst van Milan worden.