Twee jaar geleden… Go Ahead Eagles na een halve eeuw terug in Europa

Een beetje een anticlimax was het wel. Na vijftig jaar weer Europees voetbal spelen en dan je thuiswedstrijd niet thuis kunnen spelen en je uitwedstrijd in een leeg stadion moeten afwerken. Het is de realiteit over de terugkeer van Go Ahead Eagles in Europa, nu twee jaar geleden.

De kwalificatie, hoewel historisch, hing toch al in een sluier van chagrijn. Go Ahead was na en waardeloos seizoensslot uit de Eredivisie gedegradeerd. Dat het toch vliegtickets mocht boeken, had de club te danken aan de tweede plaats in het Fair Play-klassement. Niet eens de eerste, die had FC Twente al, maar die bedankten voor de eer.

Aanvankelijk leek de loting tegen Ferencvaros nog wel leuk, maar al snel sijpelde uit Hongarije door dat de manifestaties van een zootje vervelend, racistisch tuig ervoor had gezorgd dat de poorten van de Groupama Arena gesloten zouden blijven. Tel daarbij op dat er aan de Adelaarshorst geknutseld werd die zomer - in Deventer staan UEFA-afspraken doorgaans niet in de agenda - en het tweeluik was eigenlijk al een stuk minder leuk.

Toch was de sfeer op 2 juli 2017 in de JENS Vesting in Emmen prima. Aanvankelijk hadden de supporters er zin in, maar al snel werd het in het bloedhete Drenthe ijzig. In de tweede minuut scoorde Zoltan Gera, bekend van Fulham, al. Bart Vriends tekende met de gelijkmaker voor de eerste Deventer treffer in Europees verband. De club had inderdaad in 1965 al eens Europees gespeeld, maar het alles veroverende Celtic was zoveel maten te groot dat er geen roodgele treffer bewerkstelligd werd.

De terugwedstrijd in Hongarije is eigenlijk door iedereen vergeten, temeer omdat Go Ahead met 4-1 geklopt werd door de simpelweg betere Hongaren, die vervolgens door een stel onbeduidende Bosniërs aan de kant geschoven werden. Uiteindelijk eindigde het seizoen toch nog op de Deventer Brink, omdat Go Ahead ondanks een eigenlijk vrij hopeloos seizoen in de Jupiler League op het juiste moment piekte en zo promoveerde naar de Eredivisie.

Over enkele weken heeft FC Utrecht hetzelfde geintje. Omdat er vrouwenvoetbal is in de Galgenwaard, moeten ook zij uitwijken, naar Waalwijk in hun geval. Zij mogen wel uitfans meenemen en het is voor de club te hopen dat het avontuur ook beter afloopt dan dat van Go Ahead twee jaar geleden.