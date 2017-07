Feyenoord en huurspelers: tops en flops

Steven Berghuis: top

De buitenspeler kwam er bij Watford niet echt aan te pas en werd een jaartje aan Feyenoord uitgeleend. Hij bleek in Engeland wel aan gif te hebben gewonnen, want het flegmatieke dat hem eerder aan te zien was, leek verdwenen. Berghuis was scherp en leverde een belangrijk aandeel aan een historische landstitel. Ze zouden hem graag houden.

Colin Kazim-Richards: flop

Werd gehuurd van Bursaspor. Maakte veel ruzie en weinig indruk in zijn eerste seizoen. Bereikte een soort cultstatus uit medelijden, maar bizar genoeg behield Feyenoord de notoire onruststoker ook nog. Halverwege zijn tweede seizoen werd hij van de hand gedaan aan Celtic.

Samuel Armenteros: flop

De Zweed blijkt prima te kunnen scoren bij Heracles Almelo, maar in zijn huurjaartje in De Kuip gaf hij daar nooit enige indruk van. Vooruit, hij had pech dat Feyenoord net toen Graziano Pellé had, maar één schamel doelpuntje is wel een hele magere oogst voor een spits van een grote club.

Graziano Pellé: top

Op de slotdag kwam hij naar Feyenoord om John Guidetti te doen vergeten. Daar slaagde de Italiaan wonderwel in. Bij AZ kwamen zijn talenten nooit uit de verf, maar hij werd na een jaar huur nog een jaar bij Feyenoord gehouden om vervolgens voor een flinke klapper verkocht te worden. Maakte twee seizoenen na elkaar meer dan 25 doelpunten.

Omar Elabdellaoui: flop

Wie? Jonge rechtsback die in 2012 van Manchester City gehuurd werd. Speelde een handvol wedstrijden deels mee alvorens hij terug werd afgevoerd naar Engeland. Is aardig terechtgekomen: speelde voor Olympiakos in Griekenland en recentelijk met Hull City zelfs even in de Premier League.

Otman Bakkal: top

Werd van PSV gehuurd en maakte grote indruk. De Brabanders konden hem bij gevolg verpatsen aan Dinamo Moskou, maar daar viel hij niet in de smaak. Feyenoord zag de kans schoon en strikte de middenvelder nogmaals. Zijn werklust en zijn technische bagage vielen in De Kuip altijd zeer in de smaak.

John Guidetti: top

Het gebeurt maar zelden dat een veredelde puber op een uitleenbeurt zoveel indruk maakt dat hij zelfs vier jaar na dato nog het stadion van de aartsrivaal in een handomdraai over de rooie krijgt. Toch lukte dat John Guidetti, inmiddels in dienst bij Celta de Vigo, uit tegen Ajax afgelopen najaar. Guidetti maakte op alle mogelijke manieren indruk bij Feyenoord, in een seizoen waarin de club stilaan haar eigenwaarde begon terug te winnen.

Fedor Smolov: flop

Wist het nooit te maken bij Feyenoord en dat lijkt toch niet alleen zijn schuld te zijn. De Russische aanvaller heeft zich sindsdien prima ontwikkeld in zijn thuisland en moet als het aan de website Transfermarkt ligt inmiddels 12 miljoen euro kosten. Op Zuid werd zijn huurcontract nog voor de winterstop verscheurd.

Ryo Myiaichi: top

Feyenoord kreeg ineens een kleine Japanner ingevlogen uit Londen, van Arsenal. Wat hij daar deed was niemand duidelijk, want zelfs in de fysiek duidelijk minder zware Eredivisie had het iele mannetje het nog weleens lastig. Toch onderscheidde de buitenspeler zich met dribbelkunsten en snelheid. Om maar eens een cliché te gebruiken: een speler voor wie je naar het stadion komt.

Stefan Babovic: flop

Het is grappig om te zien dat mislukken als huurspeler van Feyenoord helemaal niet hoeft te betekenen dat je er niets van kan. Babovic zal in Nederland vooral herinnerd worden om het feit dat hij zijn salaris van zijn vader uitbetaald kreeg. Toch hebben we het over een Servisch international met ervaring in grote competities.