In beeld: deze Eredivisie clubs zijn begonnen aan het nieuwe seizoen

Met de finale van de Confederations Cup komt er een defintief einde aan het seizoen 2016/17. Maar terwijl Chili en Duitsland strijden om de laatste prijs van het seizoen zijn de eerste wedstrijden in de voorronde van de Champions Leauge al gespeeld. En ook het gros van de Eredivisieclubs hebben de eerste training of de eerste oefenwedstrijd al achter de rug.

FC Twente

FC Twente was, samen met PEC Zwolle, de eerste Eredivisieclub die het nieuwe seizoen opende. Inmiddels hebben de Tukkers begonnen op 24 juni aan hun eerste training. FC Twente heeft de eerste oefenwedstrijd ook al afgewertk. Voor zo'n 1300 toeschouwers werd GFC uit Goor met 0-8 verslagen.

PEC Zwolle

Ook PEC Zwolle heeft de eerste oefenwedstrijd inmiddels afgewerkt. In het officieuze van trainer John van 't Schip werd hoofdklasser Sc Genemuiden met 0-4 verslagen. De grote man aan Zwolse zijde tijdens die wedstrijd was middenvelder Erik Israelsson, die twee treffers voor zijn rekening nam.

Vitesse

Veel clubs kiezen er voor om in de eerste oefenwedstrijden van het seizoen warm te draaien tegen amateurclubs. Vitesse kende echter meteen serieuze tegenstand in de vorm van het Oekraïense Oleksandria, dat vorig seizoen als vijfde eindige. Op het terrein van de Arnhemse amateurclub Eendracht werd het 0-2 voor de Oekraïners.

Sc Heerenveen

Ook voor Sc Heerenveen is het nieuwe seizoen aangebroken. De Friezen werkten op 25 juni hun eerste training af. Voor de aanwezige fans een mogelijkheid om kennis te maken met de nieuwe aanwinsten Warner Hahn en Daniel Høegh.

AZ

Voor AZ begon het seizoen 2017/18 eveneens op 25 juni. Zes dagen later werkten de Alkmaarders hun eerste oefenwedstrijd af. De regioselectie werd met 1-7 verslagen terwijl doelman Marco Bizot en Jamie Jacobs hun debuut maakten.

Willem II

Een selectie van regionale amateurs zijn dankbare sparringpartners voor de Nederlandse Eredivisieclubs. Want ook Willem II opende het seizoen tegen een regionale selectie. In het eerste oefenduel van het seizoen werd de Diessense selectie met 1-9 verslagen. Spits Fran Sol scoorde een hattrick.

FC Utrecht

Voor FC Utrecht eindigde de eerste oefenwedstrijd van het seizoen bijna in een debacle. Op Sportcomplex Zoudenbalch werd hoofdklasser Jodan Boys nipt met 3-2 verslagen. En Utrecht was nog wel gewaarschuwd. Afgelopen seizoen wist Jodan Boys immers Go Ahead Eagles uit het bekertoernooi te knikkeren.

ADO Den Haag

Ook ADO Den Haag heeft de eerste oefenwedstrijd inmiddels achter de rug. In Leiden werden de amateurs van LVV Lugdunum, met ex-prof Tim de Cler als aanvoerder, met 0-6 verslagen. Het duel stond onder leiding van oud-scheidsrechter Dick Jol. Edwin van der Sar was aandachtig toeschouwer in Leiden en zag zijn zoon Joe officieus debuteren voor ADO Den Haag.

Ajax

In de eerste weken van de voorbereiding komt er bij Duitse clubs vaak geen bal aan te pas. Maar dat geldt ook voor de eerste training van Ajax. De kersverse hoofdtrainer Marcel Keizer verkoos het Amsterdamse Bos als decor van de eerste training. En dat levert mooie plaatjes op.

Sparta

Bij een eerste training mag het vuurwerk natuurlijk niet ontbreken. Dat lijken ook de supporters van Sparta te vinden. Met de nodige fakkels werden de spelers van Sparta verwelkomd op de eerste training van het seizoen.

Excelsior

Niet iedereen is een voorstander van kunstgras maar het heeft wel een voordeel: je kunt altijd in het stadion trainen zonder de grasmat te beschadigen. Bij Excelsior vond de eerste training van het seizoen dan ook gewoon plaats op Woudestein. Pardon, in het Van Donge & De Roo Stadion.

FC Groningen

Ook voor de spelers van FC Groningen is het nieuwe seizoen inmiddels van start. Dat deden de Groningers op Sportpark De Koepel van Vv Haren. Daarbij waren onder andere de nieuwe aanwinsten Kevin Begois, Ritsu Doan, Mike te Wierik en Django Warmerdam van de partij.

NAC Breda

NAC Breda trof in de eerste oefenwedstrijd van het seizoen een regionale selectie. In Zundert trapte NAC het nieuwe seizoen af met een 0-4 overwinning op de Zundertse selectie. Olivier Rommens was met twee treffers de grote man aan de zijde van NAC.

Heracles Almelo



Heracles Almelo is de meest recente Eredivisionist waarvoor het seizoen 2017/18 is begonnen. Dat deed Heracles met de eerste training van het seizoen. Die vond overigens niet plaats in het Polman Stadion maar bij buurman Oranje Nassau, de amateurclub die naast het stadion ligt.