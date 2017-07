De donkere wolken voor Arsenal

Het is geen gemakkelijke tijd voor Arsenal. In mei werd hun abonnement op de Champions League bruut en abrupt beëindigd. Behalve het voetballen op de donderdagavond wacht de ploeg van Arsène Wenger nog een groot probleem: een groot aantal sterkhouders dreigt voor niets te vertrekken omdat hun contract volgende zomer afloopt.

Mesut Özil

Wisselt in Londen geniaal uit met onzichtbaar. Wordt weinig in verband gebracht met andere Engelse ploegen, maar zijn huidige club wil hem maar wat graag houden. Naar verluidt kan de Duitse spelmaker een megacontract ondertekenen in Londen, maar dan moet hij wel Europa League gaan spelen. Er zullen vast clubs zijn die hem volgend seizoen een vet contract voor kunnen schotelen, als er voor zijn transfer verder geen cent aan Arsenal betaald moet worden.

Alexis Sánchez

Naar verluidt is Arsenal heel dichtbij het aantrekken van Alexandre Lacazette, hetgeen erop zou duiden dat Sánchez zijn heil na drie jaar Londen elders gaat zoeken. De Chileen gaat bij Arsenal sinds dag een voorop in de strijd, maar hecht veel aan voetballen in het miljardenbal. Een vertrek van hem zou een enorme aderlating zijn voor de club, maar lijkt toch onvermijdelijk als ze nog iets voor hem willen vangen.

Alex Oxlade-Chamberlain

De buitenspeler is al tijden met Arsenal in gesprek over een nieuwe verbintenis, maar die onderhandelingen hebben tot dusver niet in een nieuw contract geresulteerd. Britse spelers zijn altijd extra gewild - de geruchten dat Liverpool ook op het vinkentouw zou zitten zullen vermoedelijk niet van de lucht zijn. Als de Gunners niet verkopen, zullen ze met een goed aanbod moeten komen om hun man binnenboord te houden.

Jack Wilshere

Het is de vraag of de fragiele middenvelder nog het niveau heeft om aan te kunnen haken bij de Europese top. Wilshere is erg vaak geblesseerd en heeft wellicht ook daardoor nog niet zijn enorme belofte in kunnen lossen. Hij is nu 25 en op een cruciaal moment beland: speelt hij zich alsnog bij Arsenal in de kijker, of moet hij volgend jaar een andere werkgever zoeken? Dat laatste zal ook gen probleem vormen, al zullen de topclubs niet voor hem in de rij staan.

Aaron Ramsey

Scoorde nog in de FA Cup-finale, maar ook de Welshman heeft nog geen nieuw contract ondertekend. Van alle namen op de lijst lijkt het toch van Ramsey het meest aannemelijk dat er spoedig witte rook over uit het Emirates Stadium komt. De middenvelder en de club zijn met elkaar vervlochten. Het lijkt ook niet alsof de beide partijen zonder elkaar verder willen.