'Opvallende nieuwe wending in Donnarumma-soap'

De talentvolle Gianluigi Donnarumma kondigde zijn vertrek bij AC Milan een paar weken geleden al aan. Hoewel hij terugkwam op zijn besluit om zijn in 2018 aflopende contract niet te verlengen, is de kans groot dat hij deze zomer alsnog vertrekt. Real Madrid heeft namelijk interesse in de doelman.

Dat weet Don Balón althans. Volgens het Spaanse sporttijdschrift moet de jonge keeper de opvolger worden van Keylor Navas, die op zijn beurt weer in de belangstelling van Paris Saint-Germain zou staan. De Fransen hebben naar verluidt meer dan veertig miljoen euro over voor de Costaricaan.

De grote vraag is dus eerst of Donnarumma in Milaan blijft deze zomer en vervolgens of hij zijn contract in dat geval inderdaad zou verlengen. Op advies van zaakwaarnemer Mino Raiola wilde hij dat eerst niet doen. Maar op die beslissing kwam hij dus later terug.