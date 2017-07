Wordt Joris van Overeem de nieuwe 'tien' van AZ?

De selectie van AZ voelt zich dit seizoen geamputeerd nu er ineens geen Europees voetbal wordt gespeeld in Alkmaar. Het geeft trainer John van den Brom meer tijd om de hand te leggen aan een nieuw speelsysteem. Dat aanvallender is, en waarin Joris van Overeem naar verwachting een hoofdrol gaat spelen.

“ De trainer heeft gezegd dat ik in aanmerking kom voor die positie, maar dat is niet anders dan voorgaande jaren.”

De tijd dat Van Overeem met een flinke vormcrisis kampte, ligt alweer ver achter hem. De middenvelder keerde tegen het einde van het afgelopen seizoen terug op zijn oude niveau. Die lijn trok hij door naar de eerste wedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, afgelopen zaterdag tegen een regioselectie op het sportcomplex van vv Dirkshorn.

Vijf minuten had hij nodig om zijn eerste stempel te drukken op de oefencampagne. Van Overeem was alert in het strafschopgebied en schoot van dichtbij de openingsgoal binnen. Later in het duel, het werd 1-7, trof hij nog eens doel nadat hij keeper Joey Wiese uitkapte.

Revanche

Van Overeem beschikte over de gretigheid die AZ nodig heeft om komend seizoen revanche te nemen op een teleurstellend jaar. Waarin de bekerfinale werd verloren van Vitesse en FC Utrecht in de play-offs te sterk bleek.

"Je gaat die teleurstelling straks pas voelen", denkt Van Overeem. "Als de Europa League begonnen is. Voor nu ligt de volledige focus op het nieuwe seizoen. Dit is het eerste jaar dat ik geen Europa inga met AZ. Heel jammer, maar dan moeten we er maar voor zorgen dat het volgend jaar wel weer zo is."

Geen invloed

Op de weg naar nieuwe successen heeft trainer Van den Brom mogelijk een rol als nummer tien voor Van Overeem in gedachten. De speler stond er in Dirkshorn een helft, daarna mocht Iliass Bel Hassani aan het werk. Opvallend: AZ heeft het shirt met rugnummer tien nog niet vergeven. Adam Maher werd eerder gelinkt aan een terugkeer naar Alkmaar.

"Je moet aan de trainer vragen wie de nieuwe nummer tien wordt. Ik heb daar geen invloed op en hou me echt niet bezig met rugnummers", lacht Van Overeem. "De trainer heeft wel gezegd dat ik in aanmerking kom voor die positie. Dat is niet anders dan voorgaande seizoenen. Vorig jaar en het jaar ervoor heb ik daar ook al een aantal keer gespeeld."

Wat hem betreft hoeven er dit seizoen geen versterkingen meer bij te komen. Dat zou, als zijn gedachten uitkomen, betekenen dat Van Overeem en Bel Hassani gaan uitmaken wie komend seizoen de nieuwe nummer tien is. "Er wordt veel door het midden gespeeld, want we willen heel aanvallend gaan spelen. Dat is leuk. We hebben de tijd om te werken aan een goede speelstijl; nu niet vier, maar zeven weken."

"Ik denk dat we nu een heel sterke groep hebben en ik ben blij dat iedereen er nog bij is. Wat ik zeg: volgens mij hebben we een selectie met genoeg kwaliteit. Als er niets weggaat, hoeft er ook niets bij."