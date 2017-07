PSV gooit het roer om: met jeugdspelers bouwen aan de toekomst

PSV is het nieuwe seizoen maandag officieel beginnen. Hoewel er in de huidige selectie vermoedelijk nog ontzettend veel gaat veranderen, is één koerswijziging van de Phillip Cocu in elk geval wél al duidelijk. De jeugd gaat een kans krijgen komend seizoen.

En juist dat is iets waar Cocu in zijn jaren als hoofdcoach niet bepaald in uitblonk. Hij gaf vaak de voorkeur aan ervaring, huurlingen of transfervrije spelers boven de eigen jeugd. Maar dat gaat veranderen, zo is intern besproken.

Met Héctor Moreno is er namelijk al een ervaren kracht vertrokken uit Eindhoven, maar in plaats van meteen verder te kijken op de transfermarkt heeft PSV naar buiten uitgesproken dat Jordy de Wijs een kans gaat krijgen om zijn plekje over te nemen. Mocht Santiago Arias ook vertrekken, lijkt voor Joshua Brenet hetzelfde te gelden. Ook hij mag dan de Colombiaan gaan doen vergeten.

En wat te denken van Andrés Guardado? Dat hij vertrekt lijkt zo goed als zeker. Intern is daarom al duidelijk dat Jorrit Hendrix zijn opvolger wordt. Het talent zat al seizoenenlang tegen de basiself aan, maar kreeg nooit het onbetwiste vertrouwen van Cocu. Na een tijdje werd de middenvelder altijd het kind van de rekening. Daar moet verandering in komen.



Hoewel Hendrix vaak indruk maakte en ook al debuteerde in Oranje, bleef hij nooit onbetwist basisspeler.

Hetzelfde geldt voor Sam Lammers. Stond de laatste wedstrijd van het vorige seizoen in de basis, omdat Luuk de Jong al tijden niet meer voldeed. En omdat de targetman naar verluidt zijn aanvoerdersband gaat verliezen dit seizoen, lijkt het ook niet onmogelijk voor Lammers om de lange aanvaller definitief uit het eerste elftal te spelen.

Verder zal ook Steven Bergwijn nog altijd de nodige kansen blijven krijgen van Cocu. Hoewel er meer concurrentie komt op de vleugels voorin, logisch gezien de huidige bezetting, is er nog altijd vertrouwen in het talent, ondanks dat hij het vorig seizoen lang niet altijd waarmaakte.

Minder ervaring, meer jeugd

Ook zijn er nog de talenten die op de deur kloppen, maar voor wie nog niet direct een plaatsje is. Wat te denken van Dante Rigo, Matthias Verreth, Pablo Rosario of Albert Gudmundsson? PSV heeft uitgesproken de talenten uit de belofteploeg vaker en sneller een kans te geven. Dus zal Cocu minder ervaren spelers, huurlingen of andere spelers oppikken, om zo de jeugd een kans in de eerste selectie te geven.

En wie gaat het doel verdedigen? Jeroen Zoet en Remko Pasveer staan beiden in de belangstelling van meerdere clubs. Zoeken de Eindhovenaren diens opvolgers ook in de eigen geledingen? Luuk Koopmans, Yannick van Osch: talent genoeg voor onder de lat.

Zeker is dat Cocu, anders dan andere jaren, meer jeugdspelers in het eerste wil laten doorstromen. Deels in opdracht van technisch directeur Marcel Brands. Om te bouwen aan de toekomst, maar ook zeker om een frisse start te maken in het nieuwe seizoen. Welke talenten gaan de komende jaren verrassen bij PSV?