Het ballenmeisje: Graziele Silva

Terwijl de meeste competities in de wereld stilliggen en de voorbereidingen langzaam op gang komen, draaien in met name Zuid-Amerika en Azië de nationale voetbaldivisies gewoon door. Zo ook in Brazilië. Een mooie aanleiding om een van de leukste mascottes van het land in de picture te zetten. Deze week is ons ballenmeisje... Graziele Silva.

De nu net 28-jarige blondine is, of beter gezegd was, de mascotte van Figueirense. In Brazilië kennen betaald voetbalclubs de traditie om jaarlijks een leuke vrouwelijke supporter te benoemen tot officiële mascotte. In 2013 was het de beurt aan Graziele Silva, die vervolgens nog twee keer werd herkozen als gezicht van de club. Vorig jaar werd er een uitgebreide en tegelijk heerlijke fotoshoot van haar gemaakt.





Locatie vormde het Estádio Orlando Scarpelli van de club uit Florianópolis, Santa Catarina. Graziele in de kleedkamer, Graziele op het veld, Graziele op de tribune, Graziele in de fanshop. Nauwelijks werd een locatie binnen de thuishaven vermeden om de schone Braziliaanse op de gevoelige plaat vast te leggen. Foto's die viral gingen en nog steeds via diverse kanalen zijn te achterhalen.





Dit jaar is ze haar officiële titel echter kwijtgeraakt. Katlen Oliveira, een 23-jarige model uit de zuidoostelijk gelegen Braziliaanse stad, heeft haar plek overgenomen. Ook van haar is inmiddels een leuke fotoshoot gemaakt. Daardoor boekt de club toch nog een positief succesje. De piek in het succes van Figueirense is immers inmiddels voorbij.



In 2016 degradeerde de zwartwitte formatie naar de landelijke Serie B terwijl de club in de voorgaande seizoenen een vaste speler vormde op het hoogste niveau. De club, waar onder meer Robert Firmino zijn opleiding genoot, kende dit seizoen een valse start. Na elf speeldagen staat Figueirense nu op de zeventiende plek met twaalf punten uit elf duels. Al zorgde de laatste wedstrijd, tegen Londrina, voor een 3-1 thuisoverwinning.





Figueirense kent overigens een aardig gevulde prijzenkast. Daarin staan liefst zeventien bekers die behoren bij het winnen van de Campeonato Catarinense, het statenkampioenschap van Santa Catarina. Ook is daar twee keer een Copa Santa Catarina te vinden. In 2007 stond de club één keer in de landelijke finale. Die eindstrijd in de Copa do Brasil ging echter verloren.





Hopelijk gaat de aanwezigheid van Graziele Silva niet verloren voor Figueirense. Naar verluidt is ze dit seizoen nog niet gespot bij haar clubje. Maar wat niet is, kan nog komen. Voorlopig doen we het nog met een aantal mooie foto's! Dat vinden we niet erg.