Wat is er overgebleven van de nieuwe club van John Terry?

Om gelijk antwoord te geven op de kop van het artikel: weinig. De nieuwe club van John Terry, Aston Villla, is in geen velden of wegen meer de Premier League-outsider waar iedere tegenstander rekening mee hield. Wat is er wél overgebleven van de bespeler van het Villa Park?

Aston Villa eindigde in het voorbije seizoen op de dertiende plek in het Championship, de eerste divisie van Engeland. Het zegt genoeg over het huidige niveau van de club, die vorig seizoen notabene uit de Premier League degradeerde.

Het is niet meer de club die je als Ron Vlaar zijnde verruilt voor Feyenoord om een stap vooruit te maken. En een Leandro Bacuna zal wellicht twee keer nadenken als hij FC Groningen kan verlaten voor de nummer dertien van de eerste Engelse verdieping.

Toch is Bacuna in de afgelopen jaren altijd trouw gebleven aan Villa, hoe slecht het op sportief gebied ook ging. De Nederlander kende met vijf goals in zijn eerste Premier League-seizoen een bliksemstart. In de drie jaar erna is hij altijd een gewaardeerde kracht gebleven. Zo speelde hij in het voorbije seizoen dertig keer mee, 22 keer als basisspeler.

Spelers van naam

De international van Curaçao heeft nog een contract tot medio 2020 bij Aston Villa. Andere spelers van naam uit de selectie zijn Gabriel Agbonlahor, Micah Richards en Aly Cissokho. Ook zij liggen nog minimaal een jaar vast op Villa Park. Cissokho werd in het voorbije seizoen verhuurd aan het Griekse Olympiakos Piraeus.

Het is bijzonder dat Terry kiest voor een club die sportief zo weinig te bieden heeft. De verdediger die met Chelsea jarenlang om de prijzen speelt, past zijn doelstelling nu aan naar promoveren in het Championship.

De enige hoop is dat Aston Villa met een nieuwe Chinese eigenaar mogelijk miljoenen gaat investeren in nieuwe spelers. Daar kan trainer Steve Bruce op bouwen als hij met Villa op 5 augustus het seizoen aftrapt tegen Premier League-degradant Hull City.