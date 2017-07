Hoe Twitterend Nederland denkt over de move van JT

John Terry die zijn carrière afbouwt in het Championship. Het doet nogal wat stof opwaaien op de sociale kanalen. Twitter is voor velen de uitgelezen mogelijkheid om verbazing te uiten over de opmerklijke stap van 'JT'.

Het tijdperk-John Terry bij Chelsea is officieel voorbij. De verdediger maakt zich op voor een nieuw avontuur, op het tweede Engelse niveau. Het roept herinneringen op aan meer spelers die na een glansrijke periode bij hun geliefde club voor een paar stappen omlaag kozen.

John Terry bij Aston Villa. Het doet me denken aan Raul bij Schalke 04. Begrijpelijke transfer, maar toch jammer — Martin (@vvBalopdeLat) 3 juli 2017

Terry tikt de 36 aan en is in principe bezig aan zijn laatste avontuur als betaald prof. De routinier tekende voor slechts één seizoen bij Aston Villa.

John Terry naar Aston Villa. Ik denk dat ik zelf liever met pensioen gegaan was. — suıɹԀ ɟoleoɹ (@Roelof_Prins) 3 juli 2017

Ondertussen werd de verdediger constant in verband gebracht met clubs uit de Verenigde Staten. Terry was een gewild transferobject, maar hij koos voor Aston Villa omdat hij voor die club altijd bewondering heeft gehad.

John Terry naar Aston Villa. In de Championship. Had toch wel verwacht dat hij in Amerika zou afsluiten. — Jeffrey van Maurik (@JvanMaurik14) 3 juli 2017

Terry heeft zijn presentatie bij Aston Villa inmiddels achter de rug. Hij verscheen op de site van de club al in Villa-tenue. Niet iedereen is even enthousiast over de clubkeuze van Terry, en dan met name vanwege de shirtkleuren van zijn nieuwe werkgever.

John Terry in een Villa shirt ziet er gewoon echt niet uit — Levi (@Levi_LFC) 3 juli 2017

Terry heeft komend seizoen promotie naar de Premier League om voor te vechten met zijn nieuwe club. Voor de prijzen hoeft hij het bij Aston Villa niet te doen. Met Chelsea werd hij vier keer landskampioen, dus zijn prijzenkast is al redelijk gevuld.