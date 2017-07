Dit is Sandro Ramirez, (misschien wel) de opvolger van Lukaku

De as van Everton voor komend seizoen krijgt steeds meer vorm nu trainer Ronald Koeman ook Sandro Ramirez aan zijn selectie heeft toegevoegd. Er vanuit gaande dat Romelu Lukaku vertrekt, staat er een nieuw groeibriljant klaar.

Sandro heeft er namelijk een uitstekend seizoen bij Malaga opzitten. De 21-jarige spits mislukte bij FC Barcelona en kreeg elders in La Liga de kans om zich te revancheren. Dat deed hij onder meer met veertien competitiedoelpunten.

Het gaat niet om 'zo maar'-goaltjes. Sandro is iemand die vanuit alle hoeken en standen doel probeert te treffen. Vijf keer belandde zijn inzet van buiten het strafschopgebied tegen de touwen. Drie keer trof hij doel uit een directe trap.

As

De jonge aanvaller is na Davy Klaassen en Jordan Pickford de derde zomerse miljoenenaankoop van Everton. Klaassen kan zich op het middenveld bezighouden met het dicteren van het spel, Pickford moet de ballen tegenhouden zoals hij dat bij Sunderland zo vaak deed en Sandro moet dus voor de goals gaan zorgen. Gedrieën vormen ze grotendeels de as van het elftal.

Van de spelers onder 21 die in Europese topcompetities uitkomen, stond Sandro met zijn doelpuntenaantal op plek vier. Alleen Kylian Mbappé, Dele Alli en Timo Werner moest hij voor zich dulden.

Miljoenen

Mocht Lukaku deze zomer vertrekken bij Everton, dan is er voor Koeman weinig aan de hand. De opvolger is al binnen, en dat voor slechts zes miljoen euro. Tijd om tientallen miljoenen euro's te innen voor de huidige spits.